Wilmersdorf

Wenn André Streine in seinen schwarzen Anzug und die altertümlich wirkenden Stiefel schlüpft und den steifen Zylinder aufsetzt, wird er zu Christopher vom Alaunberg. Unter diesem Künstlernamen ist der Puppenspieler unter anderem auf der Festung Königstein in Sachsen, auf der Wartburg in Thüringen und auch auf der Burg Beeskow südöstlich von Berlin bekannt. Das besondere: Streine verschwindet während der Vorstellung nicht etwa hinter den Theaterkulissen, sondern er agiert mit den Figuren quasi im Rampenlicht.

„Diese offene Spielweise ermöglicht direkte Interaktion mit dem Publikum“, erzählt der 58-Jährige mit 35-jähriger Bühnenerfahrung. Erst wenn der Funke überspringe, mache es richtig Spaß.

Häufig auf Burg Beeskow eingeladen

Streine beherrsche die Kunst, mit dem Publikum zu spielen, sagt Arnold Bischinger, Leiter des Kulturzentrums auf der Burg Beeskow. „Er hat eine unkomplizierte Ausstrahlung, die ankommt – vor allem bei Kindern, die als Publikum immer eine Herausforderung sind“, begründet er, warum der Puppenspieler seit Jahren immer wieder auf die Burg geholt wird. Dass er in der Region lebe, sei ein Glücksfall. „So viele Theaterleute haben wir in Ostbrandenburg nicht“, sagt der Burg-Direktor, der jahrelang künstlerischer Leiter des Kleist-Forums in Frankfurt (Oder) war.

André Streine arbeitet an der Figur Herr Müller, aus der Geschichte von Max und Moritz Quelle: dpa

Was das Publikum meistens nicht weiß: Streine spielt nicht nur mit seinen Puppen, er macht sie auch. 56 Marionetten hat er bereits aus Lindenholz geschnitzt, zusammengebaut, mit selbst genähten Kostümen bekleidet. „Von keiner konnte ich mich bisher trennen, obwohl ich gefragt wurde, ob ich auch verkaufe“, bekennt er.

In einem ehemaligen Konsum in Wilmersdorf (Oder-Spree) fand er 1991 ein Zuhause. Zwei Zirkuswagen beherbergen Werkstatt, Deko und selbstgebaute Bühnenteile. Dort werkelt er zumeist wochenlang an den Figurengruppen für ein Stück. Zu „Max und Moritz“ in Streines Version gehören beispielsweise 16 Puppen. „Du brauchst räumliches Vorstellungsvermögen, Ahnung von der Mechanik und etwas Geschick.“

Seine Figuren sind nicht hübsch oder niedlich, sondern wirken eher skurril und ungewöhnlich, etwa der freche Rabe „Gogol“, der fast in jedem Stück auftaucht. „Ich suche mir irgendeine Eigenart, die ich herausarbeite, achte beim Schnitzen aber auch auf die Besonderheit des jeweiligen Holzstückes.“

Der gebürtige Leipziger hat in seiner Heimatstadt Instrumentenbauer für historische Tasteninstrumente wie Spinett und Clavichord gelernt. Später schloss sich ein Theologiestudium an – Streine arbeitete in der kirchlichen Jugendarbeit in der Altmark in Sachsen-Anhalt. Als Fensterputzer und Postzusteller kehrte er Mitte der 1980er Jahre nach Leipzig zurück und begann nebenbei, Marionetten zu bauen.

„Mich hat einfach interessiert, wie die funktionieren. Für meine Recherchen war ich an Universitäten und in Museen unterwegs“, erzählt er im unüberhörbar sächsischen Dialekt. Zu viert begannen Streine und drei Freunde noch zu DDR-Zeiten mit dem Puppenspiel.

Mit „Pupper la Papp“ durch Schulen und Kitas

Nach der Wende tourte der Autodidakt, der zusätzlich Sprech- und Gesangsunterricht nahm, mit seinem mobilen Figuren- und Liedertheater „Pupper la Papp“ durch Schulen und Kitas. Später kamen historische Feste dazu, die ihn auch heute noch quer durch Deutschland führen. Demnächst ist er vom 31. Mai bis 2. Juni beim Burgfest in Neustadt-Glewe (Mecklenburg-Vorpommern) und während der Brandenburger Landpartie am 15. und 16. Juni in Sauen (Oder-Spree) zu erleben.

Nicht nur Kinder sind sein Publikum. Zu Streines Repertoire aus aktuell 13 selbst geschriebenen etwa 50 Minuten langen Stücken gehören seit drei Jahre auch „Rotkäppchen für Erwachsene“, mit einem Wolf namens „Wolfgang“, und „Faust kurz und klein“. In Seniorenheimen, auf Firmen- oder Familienfeiern tritt er damit auf. „Ich nähe, schnitze und dichte selbst“, meint er schmunzelnd. Alle Stücke sind in Versform verfasst, darauf legt er Wert. Die Verse sind sein Markenzeichen. „Beim Formulieren hilft die theologische Vorbildung“, meint er schmunzelnd.

Er habe einen Traumberuf, auch wenn der nicht gerade familienfreundlich sei, meint der Vater zweier erwachsener Töchter. Nicht immer habe er von seiner Kunst leben können und deshalb nebenbei im Messebau und auf dem Bau gearbeitet, berichtet Streine. Inzwischen hat er Stammkunden, ist das ganze Jahr über gefragt.

Eine brotlose Kunst sei das Puppenspiel entgegen gängiger Vorurteile überhaupt nicht, sagt Christiane Klatt vom Verband Deutscher Puppentheater. „In unserem Verband sind 150 Puppentheater organisiert. Sie sind professionell und verdienen damit ihren Lebensunterhalt“, betont sie. Die meisten seien Einzelkünstler oder Duos, es gebe aber auch Theater mit eigener Spielstätte und Sparten an städtischen Theatern, zudem Festivals und Veranstaltungsreihen für Puppenspieler deutschlandweit.

Von Jeanette Bederke