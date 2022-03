Ein Mädchen der ukrainischen Familie Czuzman aus Lwiw (deutsch Lemberg) trägt bei ihrer Ankunft ein Kuscheltier im Arm. Der Vater der ukrainische Familie Czuzman, der in Slubice arbeitet, hatte seine Familie von der polnisch-ukrainischen Grenze abgeholt. Jetzt wohnen die sieben Familienmitglieder im Haus einer polnischen Familie. In Frankfurt (Oder) und der polnischen Nachbarstadt Slubice sind am selben Tag Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine angekommen. Quelle: Patrick Pleul/dpa