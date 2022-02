Potsdam

Die Flüchtlingswelle, mit der als Reaktion auf Putins Krieg zu rechnen ist, dürfte sich von der des Jahres 2015 erheblich unterscheiden. Deutschland wird vermutlich nicht bevorzugtes Zielland der Menschen aus der Ukraine sein – und Brandenburg damit auch nicht.

Die Nachbarn wollen helfen

Die Ukraine ist von Ländern umgeben, die ihr kulturell nahe stehen. Insbesondere in Polen werden die Flüchtenden mit offenen Armen empfangen. In Rumänien gibt es eine große ukrainische Minderheit, langjährige Beziehungen bestehen. In diesem im Grunde freundlichen Umfeld wollen viele Ukrainer abwarten und bald wieder nach Hause zurückkehren – sollte der Krieg nicht zu einem endlosen Alptraum wie der in Syrien werden.

Meist werden Frauen und Kinder kommen

Das war bei der Zuwanderung aus Afrika, Arabien, Afghanistan und dem Westbalkan anders. Wohlhabende, gebildete Ukrainer wollen oft zu ihren Landsleuten nach England oder Frankreich. London hat schon angekündigt, 100.000 aufzunehmen. Was heißt das für Brandenburg? Es ist richtig, sich auf eine größere Anzahl Schutzsuchender einzustellen. Vermutlich wird Brandenburg aber Transitland für Ukrainerinnen und Ukrainer bleiben – meist werden es im Übrigen Frauen und Kinder sein, denn die Männer verteidigen ihr Land gegen Putins Armee.

Es muss nun darum gehen, diese Menschen sehr schnell in den Alltag einzugliedern, damit ihre Niedergeschlagenheit nicht noch von einer deprimierenden Heim-Existenz gesteigert wird.

Von Ulrich Wangemann