In Brandenburg steigt die Zahl der aus der Ukraine geflohenen Menschen weiter an. An den Standorten der Zentralen Ausländerbehörde sind in diesem Jahr bislang 2488 Geflüchtete mit Bezug zur Ukraine registriert worden, wie das Innenministerium am Mittwoch mitteilte. Den Angaben zufolge wurden allein am Dienstag 114 gezählt.

Sozialministerium geht von weit mehr Geflüchteten aus, als registriert sind

Hinzu kommen inzwischen mehr als 4900 Flüchtlinge, die in den Kommunen des Landes untergebracht worden sind - laut Sozialministerium rund 200 mehr als am Dienstag. Dabei können sich die Zahlen für Registrierung und Unterbringung überschneiden. Das Sozialministerium geht davon aus, dass es weit mehr Geflüchtete sind, denn es besteht keine Pflicht, sich bei den Sozialämtern zu melden.

Mit einem biometrischen Reisepass könnten die ukrainischen Flüchtlinge visumfrei 90 Tage bleiben. Wenn nicht, könne ein Visum unproblematisch erteilt werden. Mit den Flüchtlingen würden Gespräche geführt, ob sie vorübergehend bleiben wollten und etwa zu Verwandten oder Freunden weiterreisen oder Asyl beantragen möchten.

Bahn lässt Geflüchtete umsonst nach Deutschland einreisen

Auch die Deutsche Bahn beteiligt sich an den Anstrengungen, Ukraine-Flüchtlinge zu unterstützen. „Die Deutsche Bahn ermöglicht Geflüchteten mit ukrainischem Pass oder Personalausweis, kostenlos alle Fernzüge aus Polen in Richtung Deutschland zu nutzen“, teilte der Konzernkurz nach Kriegsausbruch mit.

„Damit soll Flüchtenden die Weiterreise ab der Grenze erleichtert werden.“ Die Bahn stehe in engem Austausch mit Behörden und Partnerbahnen in Polen, Tschechien und Österreich.

