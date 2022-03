Frankfurt (Oder)

In der Modeboutique von Elena P. im Zentrum von Slubice ist gerade das Schaufenster umdekoriert worden. Die Paisley-Kleider aus der Frühlings- und Sommerkollektion sind verschwunden, die Schaufensterpuppen tragen jetzt die ukrainischen Nationalfarben Blau und Gelb.

Vor dem Schaufenster steht ein Grüppchen beisammen, man raucht, blinzelt in die Märzensonne. Das Idyll wird von kurzer Dauer sein: In den kommenden Tagen werden Irina, Viktor und Vlad in die Ukrainer gebracht – zum Kämpfen in der Armee und in Freiwilligeneinheiten.

Ein „Gremlin“ als Aufnäher auf Viktors Uniform

Ein bisschen modisches Accessoire muss sein. Zum Abschied erhält Viktor ein paar Abzeichen, die er und seine Mitkämpfer sich auf die Uniformärmel nähen sollen. Abgebildet ist ein Gremlin, ein kuschelig-schreckliches Spielfilm-Monster aus den 1980er-Jahren. „Das habe ich mir gewünscht“, sagt der 34-Jährige Familienvater, der in einem Kapuzenpulli steckt und ansonsten als Fahrer arbeitet.

Er weiß, dass es nicht heiter wird, da, wo er und die anderen hinreisen. Viktor war schon Infanterist im Donbass, er kennt den Krieg. Doch sei er „100 Prozent sicher, dass die Ukraine siegen wird“, meint er.

In einer Turnhalle in Slubice werden gespendete Hilfsgüter für die Geflüchteteten gesammelt. Quelle: Ulrich Wangemann

Putins Krieg gegen die Ukraine hat die Deutschen schockiert, aber die Polen, die noch nie zur Russland-Verklärung neigten, sind einen Schritt weiter. Sie fühlen sich eng mit ihrem „Brudervolk“ verbunden, wie man immer wieder in Gesprächen hört.

Man muss nur von Frankfurt (Oder) über die Brücke fahren und hat die Ausläufer des Krieges unmittelbar vor Augen. Von den 20.000 Einwohnern der Stadt sind etwa 3000 Ukrainer. Viele leben seit Jahren in dem Land. Manche greifen nun zur Waffe, andere nehmen Flüchtlinge bei sich auf oder organisieren Konvois.

Lehrerin Irina will sich einem Freiwilligen-Regiment anschließen

Wie verzweifelt sich die Ukraine gegen den Aggressor stemmt, dafür steht Irina. Sie verbirgt ihr Gesicht hinter einem Schal. Mit weißen Fingern knetet sie ihre Zigarettenschachtel und sieht mit ihrer Cargo-Hose schon irgendwie paramilitärisch aus – nur die Absätze ihrer Schnürstiefel und die Lederjacke mit Lammfellaufschlägen passen nicht.

In ein paar Tagen schon will die 58 Jahre alte Lehrerin für Physik und Mathematik zu einem Freiwilligen-Regiment stoßen. Eine militärische Ausbildung hat die Südukrainerin nicht. Wann und wo sie Waffen und Training bekommt, will sie aus Sicherheitsgründen nicht verraten.

„Meine Kinder haben versucht, mich davon abzuhalten“, sagt die Pädagogin. „Aber es ist Krieg, ich muss helfen.“ Zwei Kinder sind in Polen, eines noch in der Ukraine. Seit zwei Jahren wohnt Irina in Polen, sie werde „in einen Alptraum“ zurückkehren, aber betont: „Ich habe keine Angst.“ Neben ihr steht Vlad, ein schlaksiger und freundlicher Typ mit Dreitagebart. Er ist Zivilist wie Irina, hat nie beim Militär gedient. Was ihn motiviert, trotzdem sein Leben zu riskieren: „Der Schmerz der Ukraine“, sagt er.

Ukraine-Hilfe – Schlafsäcke ebenso willkommen wie Insulin

Die Boutique ist eines der vielen privaten Zentren, die Widerstand und Hilfe organisieren. Mehrere Kleinbusse mit Hilfsgütern hat der Helferkreis von Elena P. schon gesammelt. Auf Facebook hat sie um Spenden gebeten – 1000 Euro und 9000 Sloty kamen sofort zusammen.

Elenas Handy klingelt ständig. Es sind keine guten Nachrichten, kann man an ihrem Gesicht ablesen. „Meine Kontaktleute sagen, die brauchen Insulin für die Zuckerkranken“, sagt die Modeunternehmerin. Auch das will sie organisieren, so wie sie schon Sandsäcke für schussfeste Barrikaden besorgt und verschickt hat.

Die Stadt Slubice hilft ebenfalls nach Kräften. Im Ortszentrum hat sie eine Sporthalle für Sammlung und Zuordnung von Spenden geöffnet. Vier Autos stehen an diesem Vormittag Schlange vor dem Eingang. Kinderwagen werden ausgeladen, Kisten mit Fertigessen in Dosen, Kleidung, Schuhe, Verbandszeug – alles, was man im Krieg braucht. Ein älteres Ehepaar ist zur Drogerie gefahren und hat eine ganze Kiste Shampoo, Babywindeln und Zahnbürsten gekauft.

Ein deutscher Kleinbus hält am Ende der Schlange. Es sind Mitarbeiter eines Pflegeteams aus Frankfurt. Eine ukrainische Kollegin, deren bettlägerige Mutter im Krisengebiet bleiben musste, hat für die Aktion geworben. Nun seien schon 14 Fahrzeuge bis zur ukrainischen Grenze geschickt worden, sagt Mitarbeiterin Katja Kroll. Schlafsäcke und Desinfektionsmittel seien besonders gefragt, sagt sie.

Jeder in der Stadt hat eine Meinung zum Krieg in der Ukraine

Ein paar hundert Meter weiter hat ein fliegender Händler seinen Espresso-Wagen aufgebaut – ein zum Barista-Mobil umgebautes Lastenfahrrad. Die Seitenwand hat er mit einer Ukraineflagge behängt. Sein Cappuccino ist köstlich, und Sergej Levitsky antwortet auch gern mittels Google-Übersetzer.

Der Barista zeigt Flagge: Sergej Levitsky kam vor acht Jahren aus Belarus nach Polen Quelle: Ulrich Wangemann

Seit acht Jahren lebt der Weißrusse in Polen, weil es in seinem Heimatland kaum auszuhalten gewesen sei. Dass jetzt der belarussische Diktator Alexander Lukaschenko auf Russlands Seite beim Überfall mitmache, empört Levitsky. „Lukaschenko hat nur das Militär hinter sich, nicht das Volk“, sagt er. Jeder in dieser Stadt hat eine Meinung zu dem Konflikt – und vor Sergejs Kaffeewagen bildet sich eine Schlange.

Draußen vor der Stadt haben sich die wohlhabenden Slubicer ihre Villen gebaut. Eine davon gehört Tomasz, ein Grafikdesigner. Schick ist es hier, eine Sichtbetontreppe gliedert das Untergeschoss, moderne Ölgemälde hängen an den Wänden. Durchs Terrassenfenster schaut man einen Hügel hinab über Felder, Schilfgras wogt im Winde – ein Idyll. An der Kücheninsel macht Valentina etwas zu Essen warm. Am Montag nach Mitternacht ist die 29 Jahre alte Bibliothekarin nach Slubice gekommen, zusammen mit zwei Kindern, Teenager in pinken Sweatshirts und Haarbändern, die auf dem Couchtisch Karten spielen. Der Fernseher läuft.

Sieben Stunden Fußmarsch bis zum rettenden Grenzübergang

Die Familie hat ihr Dorf 20 Kilometer von der weißrussischen Grenze entfernt verlassen, weil die Eltern fürchteten, vom Weg nach Westen abgeschnitten zu werden. Angehörige brachten sie in die Nähe der polnischen Grenze. Weil dort aber wegen des Kriegs-Exodus’ Dauerstau herrscht, musste die Familie sieben Stunden zu Fuß bis zum Grenzübergang laufen – dort wurden sie von Slubicern abgeholt, denn Valentinas Bruder lebt an der Oder. „Die Kinder verstehen glücklicherweise die Situation nicht“, sagt Valentina. „Für viele ist es wie ein Abenteuer.“ Sie bekämen Süßigkeiten.

Ein paar hundert Meter weiter haben die Helfer ein ganzes Einfamilienhaus freigemacht, damit die Flüchtlinge dort zur Ruhe finden können. „Viele rechnen damit, dass es schnell vorbei ist und sie zurück in ihre Heimat können“, sagt Hausbesitzer Tomasz. Trotzdem suchen sie sich hier Arbeit – sie wollen niemandem auf der Tasche liegen. Dabei müssten sie sich doch erstmal ausruhen, findet Tomasz.

Stadtverwaltung hat bislang 50 geflüchtete Ukrainer registriert

Ukrainer kennt er viele in Slubice. Die meisten übten einfache Tätigkeiten etwa an der Supermarktkasse oder als Lkw-Fahrer aus. Als viele Polen zum Arbeiten nach Deutschland und England gegangen seien, hätten Ukrainer die freigewordenen Jobs übernommen. „Sie haben hier die Lücke auf dem Arbeitsmarkt gefüllt – das ist der Mechanismus“, sagt Tomasz.

In der Slubicer Stadtverwaltung hat man bislang etwa 50 geflüchtete Ukrainer registriert. Doch die Zahlen würden sicher steigen, heißt es. Denn allein nach Polen sind schätzungsweise mehrere Hunderttausend Ukrainer vor den Kämpfen geflohen, in erster Linie Frauen und Kinder. Zwei der Frauen habe man bereits nach wenigen Tagen in Gastronomie-Jobs vermitteln können, heißt es aus dem Rathaus.

Von Ulrich Wangemann