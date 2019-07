Potsdam

Quallenalarm in der Havel, aber kein Grund zur Beunruhigung! Die am Wochenende an mehreren Stellen in Berlin und Brandenburg gesichtete Quallenart „Craspedacusta sowerbii“ (auch Süßwassermeduse genannt) ist für den Menschen absolut harmlos – sie sorgt also nicht für Hautreizungen. Wie auch, bei einem Wassergehalt von 99,3 Prozent?

Die Tiere, im ausgewachsenen Zustand etwa so groß wie eine Zwei-Euro-Münze, waren Anglern im Niederneuendorfer See, der je zur Hälfte auf Berliner und Brandenburger Gebiet liegt und nahe der Insel Lindwerder, südlich des Grunewaldturms, aufgefallen, berichtet der Verband Deutscher Sportfischer. Außerdem meldeten Badegäste an einem Strandabschnitt in Berlin-Spandau ein erhöhtes Quallenaufkommen. Die Tierchen lassen allerdings keine Rückschlüsse auf schlechte Wasserqualität zu, ihr Erscheinen ist eine Folge des ungewöhnlich warmen Juniwetters.

Wasser muss mindestens 25 Grad haben

Wie die Umweltorganisation Nabu auf ihrer Webseite erklärt, mag die Qualle es warm und benötigt „ Wassertemperaturen von mindestens 25 Grad um sich entwickeln zu können“. Nur dann wird aus dem am Seeboden festgewachsenen Polypen, von denen kein Mensch Notiz nehmen würde, eine freischwimmende Meduse.

Seinen Ursprung hat „Craspedacusta sowerbii“ wahrscheinlich im Jangtse-Fluss in China. Heute ist sie auf der ganzen Welt verbreitet, mit Ausnahme der Antarktis. Wahrscheinlich kam die Süßwasserqualle im Schlepptau einer importierten Teichpflanze nach Europa, wo sie erstmals 1880 in einem Seerosenbecken des botanischen Gartens in London entdeckt wurde. Die Laboranten des Landesamts für Gesundheit und Soziales, deren eigentlicher Job die Analyse der Berliner Badegewässer ist, gehen nun erstmal auf Quallensuche, wenn sie Proben nehmen, versicherte eine Behördensprecherin. Für die gefühlte Sicherheit von Anglern und Schwimmern ist das eine gute Nachricht.

Von Thorsten Keller