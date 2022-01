Ab Montag gelten verschärfte Corona-Regeln in Brandenburg. Auch die Jüngsten sind davon betroffen. Was ist Pflicht und wovon sind sie befreit. Ein Überblick.

Die Kinder in einer Kindertagesstätte machen am Vormittag eine Corona-Pooltestung (Lollitest). In Brandenburg soll das ab 7. Februar möglich sein. Quelle: Peter Kneffel