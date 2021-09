Potsdam

Die Gesundheitsminister der Länder haben sich auf einfachere Quarantäne-Regeln in Schulen und Kitas verständigt. Grundsätzlich solle bei einem Fall nicht mehr für den gesamten Klassenverband Quarantäne angeordnet werden, heißt in einem Beschluss nach Beratungen mit dem Bund am Montag.

Der Vorsitzende der Länder-Ressortchefs, Klaus Holetschek (CSU) aus Bayern, sagte, dies solle als „Leitplanken“ an die Gesundheitsämter weitergegeben werden. Ziel sei guter Infektionsschutz und so viel Präsenzunterricht wie immer möglich. Kinder, die als enge Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt werden und keine Symptome haben, sollen diese demnach frühestens nach fünf Tagen mit einem negativen Test beenden können. Geimpfte und genesene Schülerinnen und Schüler sind von Test- und Quarantänepflichten ganz ausgenommen.

Dabei sollen die Gesundheitsämter vor Ort im Einzelfall auch abweichend entscheiden können. Quarantäne-Anordnungen sollen generell „mit Augenmaß“ und abhängig von Schutzkonzepten mit Lüftung, Tests und dem Tragen von medizinischen Masken erlassen werden.

Spahn: Unterschiedliche Regeln sind schwer verständlich

Bislang gehen die Länder bei einer Quarantänedauer von 14 Tagen unterschiedlich damit um, sollte sich in einer Klasse ein infizierter Schüler finden. Teilweise werden nur Sitznachbarn in Quarantäne geschickt, teils ganze Klassen. „Es ist schwer, verständlich zu machen, dass es so unterschiedliche Regeln gibt“, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU).

Spahn befürwortet einfachere Quarantäne-Regeln bei Corona-Fällen in Schule. Sie solle künftig nur für „umsitzende“ Kinder und nicht die ganze Klasse angeordnet werden. Voraussetzung sei aber, dass Grundregeln umgesetzt würden, nämlich Maske tragen im Unterricht, regelmäßige Tests und Lüftungskonzepte.

Brandenburg empfiehlt gezielte Quarantäne

Brandenburg hat seine Quarantäne-Empfehlungen für die Schulen zum neuen Schuljahr bereits geändert. Die Gesundheitsämter sollen nicht mehr ganze Klassen in die Isolation schicken, sondern nur die unmittelbaren Banknachbarn von Erkrankten. Das sieht die Handlungsempfehlung für die Landkreise und kreisfreien Städte vor. Allerdings liegt die Entscheidung über die Quarantänemaßnahme letztlich beim Gesundheitsamt. Wenn infizierte Kinder in der Pause engen Kontakt zu ihren Mitschülern hatten, kann auch die ganze Klasse in Quarantäne geschickt werden.

Laut Zahlen des Brandenburger Bildungsministeriums waren zum Ende letzter Woche 97 Lehrer oder 0,39 Prozent aller Beschäftigten in Quarantäne. Unter den Schülern waren es 3085, was einem Anteil von 1,04 Prozent aller Schülerinnen und Schüler entspricht. In der Vorwoche waren 2982 Schüler in Quarantäne.

Jugendmediziner fordern: Keine Schulschließungen mehr

Die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin befürwortet gezieltere Quarantäneregeln. Bedingung sei eine sorgfältige Kontrolle über Tests, sagte Präsident Jörg Dötsch. Er rief zugleich Erwachsene zu Impfungen auf. Es seien die Kinder gewesen, die Erwachsene mit geschützt hätten, als es noch keinen Impfstoff gab. Schulschließungen hätten dazu beigetragen, dass es unter Erwachsenen weniger schwere Verläufe gegeben habe. „Wir fordern ganz klar: Bevor noch einmal eine Schule geschlossen wird, müssen auch alle anderen Bereiche des öffentlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens geschlossen werden“, sagte Dötsch.

Von Torsten Gellner und Sascha Meyer