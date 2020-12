Potsdam

Für den Verfassungsschutz in Brandenburg ist die Initiative „ Querdenken“, deren Anhänger gegen Corona-Maßnahmen demonstrieren, bisher kein Beobachtungsgegenstand. Derzeit lägen keine hinreichend gewichtigen tatsächlichen Anhaltspunkte in Brandenburg dafür vor, dass von dieser Bewegung Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung ausgingen, teilte das Innenministerium der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam mit. Die Innenminister der Länder wollen bei ihrer am Mittwoch beginnenden Konferenz auch über Themen reden, die in Verbindung mit der Bewegung stehen können.

Der Verfassungsschutz nehme aufmerksam wahr, dass neben Kritikern aktueller Corona-Maßnahmen auch Rechtsextremisten, Reichsbürger und Anhänger der Verschwörungsbewegung QAnon solche Versammlungen aufsuchten und teilweise initiierten, erklärte Ministeriumssprecher Martin Burmeister. In Frankfurt (Oder) hatte die Initiative „ Querdenken“ aus Duisburg Ende November gegen Corona-Beschränkungen und für Freiheit demonstriert - gemeinsam mit Teilnehmern aus Polen. „ Querdenken“-Gründer Michael Ballweg aus Stuttgart wandte sich bei der Demo in Frankfurt (Oder) gegen Extremismus. Nicht alle Teilnehmer hatten sich an die Maskenpflicht gehalten, das führte zu Forderungen nach härterem Durchgreifen der Polizei.

Von RND/dpa