Potsdam

Nachdem Teile der „ Querdenken“-Bewegung in Baden-Württemberg nun vom Verfassungsschutz beobachtet werden, ist in Brandenburg weiter keine Beobachtung der Bewegung geplant. Aktuell lägen weiterhin keine „hinreichend gewichtigen tatsächlichen Anhaltspunkte“ dafür vor, dass von der Bewegung Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung ausgehen, sagte der Sprecher des Innenministeriums, Martin Burmeister, am Mittwoch in Potsdam dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Es werde vom Verfassungsschutz jedoch aufmerksam wahrgenommen, dass neben Kritikern der aktuellen Anti-Corona-Maßnahmen auch Rechtsextremisten, Reichsbürger und QAnon-Anhänger solche Versammlungen aufsuchten und teilweise initiierten, sagte Burmeister. Zudem berichte das in Brandenburg ansässige Magazin „Compact“ intensiv über solche Ereignisse. Die Publikation sei ein rechtsextremer Verdachtsfall.

„ Querdenken “-Veranstaltungen in Brandenburg eher selten

„Insbesondere Rechtsextremisten, Reichsbürger und Anhänger von QAnon-Verschwörungsfantastereien verfolgen das Ziel, den demokratischen Rechtsstaat zu delegitimieren“, sagte Burmeister. Sie seien daher bemüht, entsprechende Proteste zu infiltrieren und zu beeinflussen. Am Ende dieses Prozesses könne auch eine Transformation dieser Szenen und Strömungen stehen.

Veranstaltungen der „ Querdenken“-Bewegung selbst seien in Brandenburg eher selten, sagte Burmeister. Dies liege daran, dass Proteste gegen die Corona-Schutzmaßnahmen dort oft von der AfD und dem ihr nahestehenden Verein „Zukunft Heimat“ intensiv betrieben würden. Beide werden dort vom Verfassungsschutz beobachtet.

Von RND/epd