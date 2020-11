Am Samstag gehen in Frankfurt (Oder) und in der polnischen Nachbarstadt Słubice Anhänger der Querdenker-Bewegung auf die Straße. Auf polnischer Seite rechnet die Polizei mit bis zu 20.000 Teilnehmern. In Frankfurt (Oder) rät die Verwaltung den Bürgern, die Querdenker-Demo zu meiden – aus Sicherheitsgründen.