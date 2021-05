Querdenker-Partei „die Basis“ in Brandenburg: Wer und was steckt dahinter?

Potsdam

Sie fordern die sofortige Abschaffung der Corona-Maßnahmen, die „ohne medizinische Notwendigkeit eingesetzt wurden“ und kündigten jüngst an, eine Verfassungsbeschwerde gegen das Infektionsschutzgesetz einreichen zu wollen: Die Mitglieder der Kleinpartei „Die Basisdemokratische Partei Deutschland“ (dieBasis).

Eine Partei, die im Juli 2020 gegründet wurde und deren Wurzeln in den Corona-Protesten zu finden sind. Zu den prominentesten Mitgliedern gehört der Arzt und Corona-Verharmloser Sucharit Bhakdi, der seit Beginn der Corona-Krise den Virus mit der Grippe vergleicht und von Diktatur spricht. Für die Basis will Bhakdi im September in den Bundestag ziehen.

Sofortige Abschaffung der Corona-Maßnahmen

Neben den sofortigen Abschaffungen der Corona-Maßnahmen spricht sich die Partei gegen eine Impfpflicht aus und wirbt mit „basisdemokratischen Entscheidungen“. Die Bundeszentrale für Politische Bildung kommt zu dem Schluss, dass die Basis im „Parteienspektrum nicht eindeutig verortbar“, aber in Teilen ihrer Aussagen populistisch sei. In der Gesundheits- und der Bildungspolitik der Partei finden sich Anlehnungen an alternativ-esoterische Weltanschauungen. Ein politisches Programm, das weder rechts noch links verortbar ist.

Mittlerweile haben sich laut Parteiangaben rund 15.000 Menschen in Deutschland als Mitglieder registriert – und auch in Brandenburg wächst die Partei. Prominentester Parteianwärter ist hier der Schauspieler Volker Bruch. Bruch lebt in Brandenburg, nördlich von Berlin, Mitte März stellte er einen Antrag auf Parteimitgliedschaft. Und das, obwohl die Macher der #allesdichtmachen Aktion, zu denen auch Bruch zählt, zuvor jede Nähe zu der Querdenker-Szene abgestritten hatten.

Er ist nicht der einzige prominente Brandenburger mit Sympathien für die neue Querdenker-Partei. Im Februar gab der stellvertretende Landeschef der FDP, Thomas Wötzel, seinen Parteiaustritt bekannt. Auf seiner Website begründet Wötzel diesen Schritt mit der „Politik der FDP in der Corona-Krise“, die nicht mehr seinen „ Idealen der Liberalität“ entsprechen würde. Noch am gleichen Tag stellte Wötzel seinen Mitgliedsantrag bei der Basis. Das zeigen unverschlüsselte Datensätze, die Mitte April durch das Hackerkollektiv Anonymous Germany ins Netz gestellt wurden.

Mitglieder von AfD und den Grünen wechseln zur Basis

Unter den Mitgliedern findet sich auch Torsten Ronne, ehemals AfD-Fraktionsvorsitzender der Gemeinde Schönefeld (Dahme-Spreewald), sowie ehemalige Parteimitglieder der Grünen, der Basis-Vorgänger Partei Widerstand2020, der Linken und der CDU.

Ein politisches und ideologisches Gemisch, das typisch ist für die Querdenker-Szene, aus der sich die Basis speist. Das zeigt eine Umfrage der Universität Basel, laut der die Corona-Maßnahmen-Kritiker bis zur letzten Bundestagswahl vor allem Grüne, Linke und AfD wählten. Ein Großteil der Befragten gaben an, im kommenden September AfD oder alternative Parteien wie die Basis wählen zu wollen. Sozioökonomisch verorten sich die Corona-Kritiker vor allem in der oberen und unteren Mittelschicht.

Schaut man auf die Basis-Mitglieder in Brandenburg, bestätigt sich das Umfrageergebnis der Universität Basel. Neben selbstständigen Unternehmen finden sich Ärzte, Pfarrer und Professoren unter den Mitgliedern – und viele Pädagogen.

Corona als „Inszenierung der Pharmaindustrie“

Auch der Vorsitzende des Landesverbands in Brandenburg, Ben Bornschein, ist Lehrer an einer Schule in Bad Saarow (Oder-Spree). Auf Telegram teilte Bornschein unter anderem einen Aufruf an einer „Gedenkveranstaltung“ für einen Richter in Weimar teilzunehmen, der sich in einem Urteil gegen das Maskengebot an Schulen ausgesprochen hatte. Außerdem postete er ein Video, das Ausschnitte einer Querdenker-Aktion in Kassel zeigt, mit dem Kommentar „Das Bollwerk bekommt Risse! Nur immer weiter so!“

Auf MAZ-Anfrage äußert sich der Verband nicht zu der Frage, ob die Auffassung geteilt werde, das Virus sei ungefährlich. Auch die Frage, wie Bornschein mit der Maskenpflicht an seiner Schule umgehe, wurde bisher nicht beantwortet.

Bornschein ist nicht der einzige Lehrer im Brandenburger Arm der Basis, der gegen die Corona-Maßnahmen hetzt. Der Cottbusser Thomas Brunner sitzt im Vorstand einer Waldorfschule in Mecklenburg-Vorpommern, bereits Anfang des Jahres berichtete das Politik-Magazin Panorama über die Nähe der Waldorf-Szene zu den Querdenkern. Im Mittelpunkt des Betrags stand Brunner und dessen E-Mails an die Elternschaft der Schule, in denen er die Corona-Krise als „knallharte Inszenierung gewisser Kreise der Pharmaindustrie“ bezeichnete.

Mitte Mai trat Brunner als Redner bei einer Corona-Demo in Cottbus auf und sprach von faschistoider Propaganda der Medien, vom dem Virus als „Influenza“ und Ärzten als „Handlanger des Systems“. Organisiert wurde die Veranstaltung von Mitgliedern der anthroposophischen „Freien Bildungsstiftung“ in Cottbus, deren Vorstände teilweise ebenfalls Mitglieder bei der Basis in Brandenburg sind. Ein Umstand, der zeigt, wie eng Esoterik, Verschwörungstheorien und Querdenker verwoben sind. In der Basis hat dieses Gedankengut nun offenbar eine politische Heimat gefunden.

Von Gesa Steeger