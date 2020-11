Querdenker und Rechtsextreme: Ein radikales Bündnis

Potsdam

Luftballons, Herzen und das Schwarz-Weiß-Rot des alten Kaiserreichs – eine wilde Mischung. Es sind die Insignien der Querdenker. Einer Bewegung, die der Verfassungsschutz als heterogen bezeichnet – und die doch eins eint: ihre Radikalität. Auch am Samstag gingen wieder Corona-Leugner, Verschwörungsideologen und rechte Parteifunktionäre auf die Straße, diesmal in Frankfurt (Oder).

Das gemeinsame Ziel: der Sturz des demokratischen Systems

Ihr gemeinsames Ziel ist klar formuliert, wer will, findet es tausendfach geteilt in Online-Chats, die auf Außenstehende wirken wie dunkle Löcher der Geschichte: Die Abschaffung der Corona-Maßnahmen. Der Sturz des demokratischen Systems – und das mit allen Mitteln. Wenn nötig auch mit roher Gewalt. Man distanziere sich von Extremismus, Gewalt und Antisemitismus, rief Querdenker-Gründer Michael Ballweg an diesem Samstag von der Bühne.

Die bürgerliche Fassade der Querdenker bröckelt

Ein Versprechen, das so bröckelig ist wie die bürgerliche Fassade der Querdenker. Fakt ist: Ballwegs Bewegung hat den Schulterschluss zur Rechten längst vollzogen. AfD- und NPD-Funktionäre und Reichsbürger werden hofiert und geduldet. Die rechtsextreme Szene ist fester Bestandteil dieser Bewegung – egal ob in Frankfurt (Oder), Leipzig oder Brandenburg/Havel. Heterogen oder nicht. Die Bewegung ist vereint, ihr Klebstoff heißt Radikalität.

