Pädagogen in Brandenburg - Quereinsteiger als Lehrer: Gewerkschaft kritisiert „Politikversagen“ Mit Stolz verweist die Landesregierung darauf, dass im neuen Schuljahr so viele Lehrer eingestellt werden wie noch nie. Allerdings sind darunter Hunderte Seiteneinsteiger ohne pädagogische Vorkenntnisse. Das sei fahrlässig, warnt die Erziehungsgewerkschaft GEW.

ARCHIV - 27.10.2010, Brandenburg, Frankfurt (oder): Eine Englisch-Lehrerin schreibt in einer Grundschule an die Tafel. (zu "Gewerkschaft GEW will mehr qualifizierte Lehrer für Brandenburg") Foto: Patrick Pleul/zb/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Quelle: Patrick Pleul/zb/dpa