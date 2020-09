Potsdam

Am 3. Oktober ist nicht nur der Tag der Deutschen Einheit – auch das Land Brandenburg feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen. Viel ist passiert in diesen drei Jahrzehnten. Das Land und die Menschen haben einiges durchgemacht, aber auch erlebt, wie es nach der Wende so langsam wieder aufwärts ging.

Manche Brandenburger haben das Land verlassen, manche sind aber auch wieder zurückgekehrt. Neue Bürger sind zugewandert. Brandenburg, das als Land zu DDR-Zeiten aufgelöst wurde, hat in den vergangenen Jahren Schritt für Schritt eine eigenen Identität entwickelt.

Was wissen Sie über Brandenburg? Hier geht es zu unserem MAZ-Quiz über die Geschichte und Gegenwart des Landes.

Von MAZonline