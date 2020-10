Potsdam

Der 3. Oktober ist der Tag der Deutschen Einheit – in diesem Jahr wird er bereits zum 30. Mal gefeiert. Viel ist passiert in den vergangenen drei Jahrzehnten. An wie viel davon können Sie sich noch erinnern? Im MAZ-Quiz zur Deutschen Einheit können Sie es testen!

Wissen Sie noch, wann die DDR gegründet wurde? Oder von wem der berühmte Satz „Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten“ stammt? Welchen Song hat David Hasselhoff noch gleich beim Mauerfall gesungen? Und warum wird das große Einheitsjubiläum eigentlich in Brandenburg gefeiert? Testen Sie Ihr Wissen und schwelgen Sie in Erinnerungen. Es gibt auch etwas zu gewinnen!

Was wissen Sie über die Deutsche Einheit? Hier geht es zu unserem MAZ-Quiz.

Von MAZonline