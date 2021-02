Potsdam

Eine vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) angekündigte Umstrukturierung des Vorabendprogramms bringt laut Journalistenverband freie Autoren in Bedrängnis. Der Vorsitzende des DJV Berlin-JVBB, Steffen Grimberg, erklärte am Montag in Berlin, rund 75 Freie hätten in den vergangenen Tagen die Kündigung ihrer bisherigen Verträge erhalten. Ursache dafür sei die Einstellung von zwei Vorabendsendungen zum Jahreswechsel 2021/22.

Die Journalistengewerkschaft kritisierte den Umgang der Senderleitung mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die am Standort Potsdam ihre Beschäftigung verlören. „Es wäre der sozialen Verantwortung des RBB angemessen, wenn die Pressemitteilung zur Umstrukturierung des Vorabendprogramms auch auf die Folgen für die Beschäftigten einginge“, sagte Grimberg. Darin sei aber nur die Rede davon, dass mit der neuen Programmstruktur günstiger produziert werden könne.

Der DJV-Landesvorsitzende fragte: „Welche Beschäftigungsmöglichkeiten gedenkt der RBB denjenigen anzubieten, die zum Jahresende ihre Arbeit bei diesen Sendungen verlieren?“ In den Kündigungsschreiben von vergangener Woche sei von entsprechenden Angeboten des Senders, „an keiner Stelle die Rede“.

Zwischen 18 Uhr und 19.30 Uhr wird alles anders beim RBB

Der RBB plant zum 1. Januar 2022 umfangreiche Änderungen in der Sendezeit zwischen 18 und 19.30 Uhr. Vorgesehen sind 90 Minuten Liveprogramm mit Nachrichten, Ratgeber und Talk, ehe sich um 19.30 Uhr wie gewohnt die Regionalmagazine „Abendschau“ für Berlin und „Brandenburg aktuell“ anschließen. Dafür entfallen die Sendungen „RBB um 6“ und „Zibb - zuhause in Berlin und Brandenburg“.

