Potsdam

Die Corona-Infektionszahlen an den Schulen steigen deutlich an, doch Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) zeigt sich davon nicht beunruhigt. „Das kommt für uns nicht unerwartet“, sagte Ernst am Freitag. „Da wir wissen, dass aus einer Inzidenz nicht automatisch eine schwerwiegende Erkrankung erfolgt, sondern dass es sich um Ausnahmefälle handelt, ist das für uns nicht Besorgnis erregend“, sagte die amtierende Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK) in Potsdam.

Es sei klar gewesen, dass die Inzidenzwerte bei Kindern und Jugendlichen steigen würden, da sie später in die Impfkampagne einbezogen worden seien und es für Kinder unter 12 Jahren keinen zugelassenen Impfstoff gebe, so Ernst.

RKI: Vermehrt Ausbrüche an Schulen

Die Inzidenzwerte von heute seien angesichts des Impffortschrittes mit jenen von vor einem Jahr nicht zu vergleichen. „Der Inzidenzwert hat damals für die nicht geimpfte Bevölkerung über 60 eine völlig andere Bedeutung gehabt als für die Kinder und Jugendlichen heute“, so Ernst. Deswegen würde die Inzidenzen keine so große Rolle spielen wie früher.

Wie aus dem jüngsten Wochenbericht des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht, hat es seit August wieder vermehrt Corona-Ausbrüche an Kitas und vor allem an Schulen gegeben. Die übermittelte Häufigkeit von Ausbrüchen steige in diesem Jahr etwa zwei Monate früher an als im Vorjahr, heißt es.

Delta-Variante breitet sich aus

Demnach wurden für die vergangenen vier Wochen 201 Kita- und 481 Schulausbrüche übermittelt. Die jüngste Entwicklung, insbesondere der vergangenen zwei Wochen, lasse sich noch nicht gut bewerten, hieß es vor dem Hintergrund möglicher Nachmeldungen.

„Beim ansteigenden Trend der Ausbruchshäufigkeit in Kitas und Schulen spielen vermutlich die ausgeweiteten Testaktivitäten und die leichtere Übertragbarkeit der Delta-Variante eine Rolle“, erläutern die Autoren zu den Zahlen. Fälle, darunter auch solche ohne Krankheitssymptome, würden frühzeitig erkannt.

Vier bis fünf Ansteckungen pro Ausbruch

An Kitas steckten sich durchschnittlich fünf Menschen pro Ausbruch an, an Schulen vier. Vereinzelt gebe es aber an beiden Arten von Einrichtungen größere Ausbrüche mit mehr als zehn Ansteckungen. Ab zwei Infizierten an einer Einrichtung wird dies als Ausbruch definiert.

Bei den Schulausbrüchen würden überwiegend Ansteckungen bei Kindern und Jugendlichen zwischen 6 und 14 Jahren bekannt, hieß es. Bundesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz vergangene Woche bei den 10- bis 14-Jährigen am höchsten von allen Altersgruppen: mit 178 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Bei Kindern im Grundschulalter (5 bis 9 Jahre) lag der Wert bei 142. Bei Menschen ab 50 Jahren waren die Inzidenzen niedriger als 50.

Ernst: Keine Stopp der Schutzmaßnahmen von heute auf morgen

RKI-Chef Lothar Wieler hatte am Mittwoch in Berlin bekräftigt, dass nach RKI-Empfehlung die Maßnahmen zum Infektionsschutz an Kitas und Schulen - ebenso wie in Alten- und Pflegeheimen - bis zum Frühjahr 2022 aufrechterhalten werden sollten. Wieler sagte: „Wir wollen, dass Kitas und Schulen auf bleiben, aber bitte unter Beibehaltung von Schutzmaßnahmen.“ Mehrere Bundesländer hatten zuletzt die Maskenpflicht an Schulen aufgehoben, so etwa in Brandenburg an den Grundschulen.

Bildungsministerin Ernst erteilte der Forderung nach einer völligen Aufhebung der Corona-Schutzmaßnahmen an den Schulen eine klare Absage und knüpfte dabei an die Empfehlungen des RKI an.

„Wir müssen ein Abwägungsentscheidung treffen. Wir können nicht von einem Tag auf den anderen die Maskenpflicht aufheben“, sagte sie. In dieser Abwägung habe sie sich entschieden, die Maskenpflicht bei kleinen Kindern abzuschaffen, da sie eine Belastung für die ganz Kleinen seien und bei dieser Altersgruppe die Mimik eine große Bedeutung habe.

Von Torsten Gellner