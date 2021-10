Potsdam

Kinderärzte und -kliniken in der Region schlagen Alarm, viele Eltern sind in Sorge: Das RS-Virus geht um, ungewöhnlich oft für die Jahreszeit. Insbesondere bei Babys unter drei Monaten könne nach einer Infektion so schwer erkranken, dass sie ins Krankenhaus müssen und unter Umständen nicht mehr aus eigener Kraft atmen können. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wofür steht die Abkürzung RS?

Der Fachbegriff lautet „Respiratorisches Synzytial-Virus“. Laut Robert-Koch-Institut handelt es sich um „einen weltweit verbreiteten Erreger von akuten Erkrankungen der oberen und unteren Atemwege in jedem Lebensalter“. Besonders häufig befällt das Virus allerdings Säuglinge Kleinkinder.

Was ist die typische Jahreszeit für diese Atemwegs-Infekte?

Der Erreger geht normalerweise hauptsächlich in den Wintermonaten um und ähnelt darin der klassischen Grippe (Influenza). Dieses Jahr verzeichnet der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) aber schon seit Mitte September eine starke Zunahme der Fallzahlen.

Woran liegt das?

Wie bei so vielen Entwicklungen: Corona ist schuld. Von Herbst 2020 bis Frühjahr 2021 haben laut BKVJ „Hygiene- und Lockdown-Maßnahmen“ eine starke Ausbreitung des RS-Virus verhindert.

Wesentlich mehr Kinder als in den vorangegangenen Jahren seien daher ohne Abwehrkräfte gegen diese Viren und deutlich mehr Minderjährige könnten einen schweren Verlauf entwickeln. Besonders gefährdet sind nach Einschätzung der Experten Frühgeborene, außerdem Kinder mit einem Herzfehler, einer Lungenerkrankung oder einer Immunschwäche.

Wie läuft die Ansteckung?

Die Übertragung erfolgt in erster Linie durch Tröpfcheninfektion. Bindehaut und Nasenschleimhäute bilden die Eintrittspforte. Die Inkubationszeit beträgt im Schnitt fünf Tage.

Es wird angenommen, dass eine Übertragung auch indirekt über kontaminierte Hände, Gegenstände und Oberflächen möglich ist. Das Virus kann laut RKI 45 Minuten auf Papier und Baumwollstoffen überleben und bis zu mehreren Stunden auf Kunststoffoberflächen.

Auf welche Warnzeichen sollten Eltern achten?

Mehr als 38 Grad hohes Fieber, Atemschwierigkeiten, Probleme beim Füttern und/oder bläuliche Lippen und Nägel. In diesem Fall sollten die Eltern sofort mit ihrem Kind zum Arzt.

Gibt es einen Impfstoff?

Einen zugelassenen Impfstoff zur aktiven Immunisierung gibt es nicht. Zur passiven Immunisierung, die Kinderärzte aber nur für Risikopatienten empfehlen, steht ein sogenannter monoklonaler Antikörper (Palivizumab) zur Verfügung. Palivizumab ist aber nicht zur Behandlung von bereits Infizierten geeignet.

Als Risikopatienten werden in diesem Zusammenhang Frühchen genannt, die vor der 36. Schwangerschaftswoche geboren wurde und zu Beginn der RS-Virussaison jünger als ein halbes Jahr sind.

Empfohlen wird die Behandlung in den ersten beiden Lebensjahren auch bei Kindern mit angeborenem Herzfehler und mit bronchopulmonaler Dysplasie (BPD). Das ist eine chronische Lungenkrankheit.

Wie werden die erkrankten Kinder behandelt?

Zumeist werden fiebersenkende Medikamente gegeben. Um das Sekret zu lösen und die Atemwege zu weiten, rät Thomas Erler, Chef der Kinder- und Jugendmedizin am Klinikum Westbrandenburg zum Inhalieren. Bei Bedarf werde die Atemluft mit Sauerstoff angereichert – etwa über eine Maske. Bei besonders schweren Verläufen hilft nur noch eine künstliche, invasive Beatmung.

Wie weit verbreitet ist das Virus eigentlich?

Die Verbreitung wurde laut RKI „lange Zeit unterbewertet“. Innerhalb des 1. Lebensjahres hätten 50 bis 70 Prozent und bis zum Ende des 2. Lebensjahres nahezu alle Kinder „mindestens eine“ durch das RS-Virus ausgelöste Infektion durchgemacht. Eine langfristige Immunität bestehe nicht.

Von Thorsten Keller