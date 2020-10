Berlin

Mario Barth, weltberühmter Brechstangen- und Schenkelklopfer-Comedian mit beschränktem Repertoire (meine Freundin, ihre Schuhe), geriert sich in der neuen Staffel seiner RTL-Show „ Mario Barth deckt auf“ seit ein paar Wochen als Günter Wallraff für Arme.

Prangert Missstände an, öffentliche Geldverschwendung und solche Sachen. Damit das Ganze wenigstens den Anschein von seriösem Privatfernseh-Populismus hat, schaut auch der Chef des Bundes der Steuerzahler, ein Herr Holznagel, schonmal im Studio vorbei und sekundiert dem Spaßmacher aus Tempelhof-Schöneberg.

So weit, so unlustig. In der jüngsten Ausgabe –als „Spezial“ deklariert und auf eine Brutto-Sendezeit von zwei Stunden ausgewalzt – machte sich Barth wieder mal so routiniert über den BER her, als ob nicht alle geilen Witze über den Pannenflughafen längst gemacht/erzählt worden wären. Die blöden übrigens auch. Einfach mal „ Mario Barth“ und „ BER“ bei Youtube eingeben, hahaha.

Aber zurück zur Sendung: Barth gibt den BER-Tester, der sich als Komparse „einschleicht“ und – Überraschung – nur Dinge gefunden hat, die immer noch nicht funktionieren: Der Ticketautomat am Parkplatz. Der Check-in. Die Sicherheitskontrolle. Das Einsteigen. Der zollfreie Einkauf war ebenfalls nicht nach Barths Gusto. Keine Bling-bling-Schuhe für die Freundin? Da kiekste!

Gut abgehangene Skandale und Skandälchen

Dazu wärmt der Comedian Skandale und Skandälchen auf, die Kennern der unendlichen BER-Geschichte nur noch ein müdes Lächeln entlocken: Dass die S-Bahn zum Flughafen ohne Passagiere fährt, seit Jahren schon, damit die fertiggestellte Trasse nicht einrostet. Dass der Airport noch viele Jahre Steuergelder brauchen wird, damit die Betreibergesellschaft FBB nicht pleite geht. Dass das neue Hauptterminal T 1 bei der Fertigstellung schon zu klein wird für die (vor Corona) prognostizierte Passagierzahl.

Die einzige Pointe der RTL-Sendung wäre – mal unterstellt, die Sache mit dem „Einschleichen“ denn tatsächlich stimmt – die Dusseligkeit der FBB, eine aus Funk- und Fernsehen bekannte Grinserübe zum Komparsentest auszulosen. Mario Barth, der ohne den BER schon 2013 künstlerische Insolvenz hätte anmelden müssen, ist beim Flughafentest „incognito“ dabei und keiner hat’s gemerkt.

Mit Klarnamen beim Flughafen angemeldet

Aber so ist es nicht gewesen. Die FBB-Pressestelle betonte auf MAZ-Anfrage, dass sich Mario Barth mit Klarnamen für den Komparsentest angemeldet hat, und die FBB ihm die Teilnahme gewährt hat – wohl in dem Wissen, welcher Klamauk dabei herauskommt. Das Undercover-Mario-Gewese war mithin ein Fake.

Die MAZ erfuhr aus sicherer Quelle: Barth blieb auch in der Rolle als Tester in seiner Komparsen-Gruppe verhaltensauffällig. Er habe sich aufgeführt „wie immer“, heißt es.

Von Thorsten Keller