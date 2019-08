Bernau

Der Liepnitzsee im Barnim gehört zu den beliebtesten Badeseen Brandenburgs. Mit Recht: Er bietet idyllische Buchten, klares Wasser, einen Bootsverleih und mehrere Einkehrmöglichkeiten. Zum Beispiel die Insulanerklause. Sie erreicht man am besten mit der kleinen Fähre Frieda. Die leichte Radtour beginnt in Bernau und führt vorbei an zwei geschichtsträchtigen Orten: Dem Bauhaus-Denkmal Bundesschule und der Waldsiedlung der einstigen DDR-Elite.

Startpunkt

Bahnhof Bernau (S2, RE 3, RE 66, RB 24)

Zielpunkt

Bahnhof Wandlitz (RB 27 „Heidekrautbahn“)

Schwierigkeitsgrad

Die familienfreundliche und einfache Tour führt auf weitgehend gut ausgebauten Radwegen über ebenes Gelände. Lediglich am Ufer des Liepnitzsees ist der Untergrund sandig und uneben, so dass man manchmal schieben muss.

Länge

Rund 20 Kilometer, je nachdem, ob man den See ganz umrunden will. Dauer ca. zwei Stunden.

Die Strecke

Wir starten am Bahnhof Bernau, biegen rechts in die Rudolf-Breitscheidt-Straße ein, um gleich wieder links in die Bahnhofstraße zu fahren. Hier wechseln wir schräg links in den Külzpark und fahren durch das Steintor entlang der Stadtmauer. Sie trifft bald auf das Mühlentor, wo wir uns rechts halten (Mühlenstraße). Wir bleiben auf der Mühlenstraße, die nun stadtauswärts führt.

Das Steintor in Bernau. Quelle: Gellner

Am Kreisverkehr fahren wir geradeaus in die Oranienburger Straße, die bald zur Wandlitzer Chaussee wird. Auf der Höhe des Baumarktes führt der Radweg kurz rechts in ein Waldstück. An der T-Kreuzung geht es gleich wieder links Richtung Wandlitzer Chaussee, die nun über die Autobahn 11 führt. Der Radweg führt nun vorbei am leider inzwischen geschlossenen Ausflugslokal Waldkater, aber zum Einkehren wäre es jetzt wohl eh noch zu früh.

Bei Kilometer fünf biegen wir rechts in die Fritz-Hecker-Straße, die direkt zum Bernauer Unesco-Welterbe führt, dem Bauhaus-Denkmal Bundesschule. Der 1928 entstandene Komplex der Architekten Hans Wittwer und Hannes Meyer diente dem Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund als Ausbildungsstätte und gehört zum Unesco Welterbe. Die Räume können nur im Rahmen einer Führung besichtigt werden.

Das Welterbe: Die Bundesschule in Bernau. Quelle: Torsten Gellner

Die Hecker-Straße führt wieder zurück zur Chaussee, auf der wir rechts weiter Richtung Wandlitz fahren. Nach ein paar Minuten führt der Radweg rechts ein kurzes Stück in den Wald und durch eine Unterführung. Am Knotenpunkt 33 weist ein Schild die Richtung Wandlitz zur Waldsiedlung, dem nächsten Kapitel deutscher Geschichte auf dieser Tour.

Zur Galerie Der Liepnitzsee im Barnim gehört zu den schönsten Badegewässern Brandenburgs.

Am Kreisverkehr halten wir uns rechts und folgen dem Wegweiser Richtung Brandenburgklinik, die heute auf dem einst hermetisch abgeriegelten Wohn-Areal der SED-Führung liegt. Bei der Fußgängerampel überqueren wir die Straße und erkunden das Gelände der Klinik. Wir passieren die ehemalige Wache mit dem markanten Eisentor.

Hier wohnten einst die Honeckers. Quelle: Torsten Gellner

Leider geht die Klinik nicht gerade offensiv mit dem historischen Erbe um, so dass man den Weg zu den ehemaligen Häusern von Erich Honecker und Egon Krenz suchen muss. Der kürzeste Weg führt über die Brandenburg-Allee am Pförtnerhaus vorbei bis zur Kurallee, dort geht es nach rechts. Der links abführende Bussardweg führt zum ehemaligen Wohnhaus von Egon Krenz. Im parallel dazu verlaufenden Habichtweg steht das ehemalige Domizil von Erich Honecker.

Wir verlassen das Klinikgelände wieder über die Brandenburg-Allee, überqueren die Straße und folgen weiter der Chaussee nach Norden. Nach wenigen hundert Metern führt rechts ein Weg in den Wald, der uns zum Nordufer des Liepnitzsees bringt.

Der liebliche Liepnitzsee. Quelle: Torsten Gellner

Wir umrunden den See im Uhrzeigersinn. Hier gibt es viele lauschige Badestellen und Picknickplätze. Das Gelände ist aber etwas unwegsam und hügelig, so dass man stellenweise schieben muss.

Am Nordufer liegt das Waldbad mit Bootsverleih, an dessen Eingang der Seepicknicker liegt, wo man eine Kleinigkeit essen oder trinken kann.

Der Weg am See ist abwechslungsreich und führt bisweilen über Planken. Quelle: Torsten Gellner

Weiter am Nordufer entlang trifft man bald auf die kleine Fähre „Frieda“, die darauf wartet Besucher samt ihren Rädern auf die hübsche Liepnitz-Insel zu bringen, welche an Landschaften in Schweden erinnert. Die Fähre verkehrt im Sommer mindestens stündlich, in der Regel muss man aber nicht so lange warten.

Der freundliche Fährmann setzt auch bei kleinen Gruppen je nach Bedarf über. Der kleine Törn kostet hin und zurück vier Euro, Räder dürfen umsonst mit an Bord der Frieda. Auf der Insel lässt es sich gemütlich bei der Insulanerklause einkehren. Hier liegt auch ein kleiner Campingplatz.

Mit der Frieda geht es auf den Großen Werder. Quelle: Torsten Gellner

Wieder zurück am Festland kann man den See nun entweder einmal umrunden oder man nimmt die Abkürzung, den kleinen Hang hinauf und dann links halten. Es kreuzt der Weg Am Liepnitzsee, der links über den Lanker Weg nach Wandlitz führt. Dort biegen wir rechts in die Ruhlsdorfer Straße ein, welche direkt zum Bahnhof führt.

Einkehrmöglichkeiten

Entlang der Strecke gibt es zahlreiche Einkehrmöglichkeiten, zum Beispiel gleich zu Beginn in der Altstadt von Bernau. Auf dem Klinikgelände gibt es die Gaststätte Schulz, am Ufer des Liepnitzsees bietet sich eine Rast beim Seepicknicker an oder natürlich bei der Insulanerklause. Auch in Wandlitz gibt es lohnenswerte Gastro-Ziele, zum Beispiel das Brauhaus Wandlitz mit dem Restaurant Rialto, wo die Familie Gottfried seit 2013 ihr eigenes Bier braut.

Mehr zum Thema Radeln in der Mark:

Von Torsten Gellner