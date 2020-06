30 Jahre Antenne Brandenburg: Vom DDR-Radio zum beliebtesten Sender der Region

Potsdam

Bei Antenne Brandenburg begeben sie sich derzeit auf ein Feld, von dem sie eigentlich nicht viel verstehen: Abstand halten. Der Sender sucht sonst Nähe, er fühlt den Puls der Leute. Jetzt aber moderieren sie alleine, nicht mehr zu zweit, den Nachrichtensprecher haben sie ins separate Studio gesetzt, hinter dicke, schalldichte Türen, die aussehen, als müsse man sich nicht nur vor Corona schützen, sondern vor schwerer Artillerie.

Sender übersetzt Wissenschaft

„Bei Antenne wissen die Leute, wenn es Spitz auf Knopf steht, ist auf den Sender Verlass, darum vertrauen sie uns“, sagt RBB-Chefredakteur Christoph Singelnstein, gerade in Corona-Zeiten sei das wichtig. Der Sender hat den Infoteil ausgebaut, übersetzt den Leuten, was die Wissenschaftler quasi im Stundentakt zum Virus entdecken und verkünden.

Ist das eine Chance fürs Radio, sich in einer Zeit zu profilieren, in der die Podcasts immer populärer werden und zur Konkurrenz erwachsen? Singelnstein glaubt: „Das Radio hat keine Krise, auch Zahlen sagen, dass die Nutzung ungebrochen hoch ist. Es ist das am einfachsten zu handhabende Medium, ich kann es zu jeder Zeit an jedem Ort einschalten. Ich muss nur auf den Knopf drücken.“ Und die Podcasts? „Bei allem Respekt, auch wenn es manche auf Millionen Hörer bringen, bleibt das Genre vorerst ein Nischenprodukt. Ich muss erst danach suchen.“

Klar, Singelnstein ist parteiisch, das muss er sein. Von 1996 bis 2008 war er Chefredakteur von Antenne Brandenburg, die an diesem Freitag ihren 30. Geburtstag feiern wollte. Groß und unter freiem Himmel. Nun feiern sie etwas kleiner und übertragen ab 19 Uhr das einstündige Livestream-Konzert mit Max Giesinger und Lotte aus Potsdam.

„Im März war das Interesse an der Antenne durch Corona so hoch wie in der Wendezeit“, erklärt Singelnstein – wenn er von Wendezeit spricht, hebt Andreas Flügge die Stimme, ein Moderator, der dabei war, als Antenne Brandenburg am 6. Mai 1990 auf Sendung ging: „Vor 30 Jahren konnten wir machen, was wir wollten. Plötzlich war die Schere im Kopf weg, die beim DDR-Radio immer präsent war, nach dem Motto: Wir sagen nichts über dies, wir sagen nichts über das. Ab 1990 haben wir zusammen mit den Hörern das neue Land und dessen Regeln entdeckt.“ Er holt Luft. „Die Unbekümmertheit ist heute nicht mehr so ausgeprägt. Sie ist einer professionellen Routine gewichen.“

Was das bedeutet? Flügge, der derzeit eigentlich Urlaub in Kanada machen wollte, die Reise aber auf nächstes Jahr verschieben musste, überlegt. „Die Leute möchten nicht mehr so viel Text im Radio, da landet man dann irgendwann bei Wortbeiträgen von einer Minute dreißig. Ich weiß noch, wie ich 1994 mit Hans-Dietrich Genscher ein Interview über sieben Minuten geführt habe. Live! Dafür würde man heute erschossen, geteert und gefedert.“ Flügge lacht. „Jetzt würde man so etwas aufzeichnen und kürzen. Es reicht die Quintessenz. So ist die Entwicklung, auch wenn man das bedauern kann.“

In der Puschkinallee fing alles an

Angefangen hat Antenne Brandenburg in einer alten Villa, gelegen in der Potsdamer Puschkinallee. Es regierte der Pragmatismus, heute hatten sie Ideen, morgen ging sie damit auf Sendung. „Wir haben einfach versucht, keinen Mist zu erzählen, wir wollten keinen Kampagnenjournalismus, die Stimmung nicht anheizen oder künstliche Aufregung schaffen.“ Der Anspruch ist über die Jahre geblieben, auch wenn es mittlerweile viele Konkurrenten gibt. Flügge geht damit gelassen um. „Wir haben wirklich gute Leute – beim Privatradio ist es eigentlich nur die Frühstrecke, wo die Moderatoren rausgucken. Später merkt man schon, dass dort keine Profis sitzen. Das ist bei öffentlich-rechtlichen Sendern anders, weil dort besser bezahlt wird.“

Das Programm richtet sich an Leute ab 40 Jahren, das Gros der Hörer ist älter als 50. Antenne Brandenburg, die märkische Landeswelle des RBB, liegt mit 144.000 Zuhörern in der Durchschnittsstunde an der Spitze im Berlin-Brandenburger Raum. Der RBB-Sender 88,8 richtet sich vor allem an Berliner, er zählt durchschnittlich 126.000 Hörer, Radio Eins bringt es auf 117.000. Der private Konkurrent BB Radio verzeichnet 116.000 Hörer.

Das Erfolgsrezept von Antenne Brandenburg fasst Andreas Flügge bündig zusammen: „Versuche nicht, intellektuell und abgehoben zu moderieren, mache es lieber intelligent und vernünftig.“ Man könne ruhig auch mal in Dialekt verfallen. „Der Brandenburger mag keine Leute, die ihre Klugheit raushängen lassen.“

Die Gegenwart bei Antenne Brandenburg gestaltet Petra Hansel als Programmchefin. Umfragen vom vergangenen Herbst haben ihr gezeigt, dass die Hörer „kurz, knapp und präzise von uns informiert werden wollen. Die Fakten müssen stimmen.“ Wenn der Ort in einem Beitrag an einen falschen See gelegt wurde, gibt es sofort Anrufe. Und die Leute legen darauf wert, „dass wir die Politik kritischer hinterfragen.“

Einig sind sich Singelnstein, Flügge und Hansel darin, dass vor allem die Musik das Publikum an einen Sender bindet. „Ich bin mal dafür belächelt worden, als ich gesagt habe, die Musik macht bei uns der Computer“, erzählt Petra Hansel. Natürlich säßen auch Menschen dahinter, „die sich bestens auskennen und entscheiden, was in die enge Auswahl kommt.“ Trotzdem testet Antenne monatlich in Umfragen, welche Titel vom Publikum geschätzt werden.

Der Märker mag Bekanntes

Hansel weiß, „über Jahre galten wir als Sender, der Schlager spielt. Titel von Udo Jürgens oder Roland Kaiser mit neuen Liedern im Programm zu verbinden, ohne dass jemand ausschaltet, der das Neue nicht besonders mag, das eben ist die Kunst, nach der wir streben.“ Die Menschen in Brandenburg seien mitunter wertkonservativer als die Berliner. In der Mark würden gerne die Lieder gehört, die man bereits kenne.

Radio zu machen, ist ein Handwerk, das rational nicht immer zu erklären ist. RBB-Chefredakteur Christoph Singelnstein umreißt es so: „Man kann alles richtig machen, und es ist trotzdem falsch, weil es irgendwie zu ,clean’ ist.“ Bei Antenne wollen sie sich vor dieser künstlichen Sauberkeit hüten. Andreas Flügge kennt das Rezept: „Sprich deutsch und verständlich. Damit die Leute merken, dass du einer von ihnen bist.“

Von Lars Grote