Rangsdorf

Nur ein paar Tritte in die Pedale und der Bahnhof Dahlewitz verschwindet im Rückspiegel. Ein Wegweiser lotst mich in eine unscheinbare Einfahrt. Plötzlich gibt es einen abrupten Szenenwechsel, als hätte jemand mit der Fernbedienung den Kanal gewechselt. Naturdoku statt Verkehrschaos in einem Großstadtstreifen.

In der neuen Welt zwitschern Vögel, die Sonne funkelt durch die üppigen, dichten Baumkronen. Schatten wippen über den Waldweg. Es ist angenehm kühl – die Glasowbach-Niederung sorgt für eine andere Vegetations- und Klimazone. Urwaldatmosphäre statt Asphaltdschungel im Naturschutzgebiet: Die einzige Straße ist eine Wasserstraße und surreal grün, weil Entengrütze die Oberfläche des Zülowkanals bedeckt.

Die 37 Kilometer lange MAZ-Landpartie durch die nördliche Hälfte des Landkreises Teltow-Fläming, eine Art Bädertour, weil sie viele Badestellen streift, beginnt mit einer Grünphase. Immer entlang am wild umwucherten Zülowkanal, dann weiter am Ufer der Krummen Lanke.

Der Kanal ist wild umwuchert. Quelle: Lars Sittig

Hier und da verteidigt die Natur ihr Revier mit ein paar Wurzeln auf dem Weg. Die ersten Badestellen tauchen auf und wenig später läutet eine Info-Tafel maritimes Flair ein: Der Rangsdorfer See galt schon in den 1930er Jahren als das „Lido des Berliner Südens“, heißt es dort.

Das Foto einer historischen Schwarz-Weiß-Postkarte zeigt den breiten Strand, der damals wie heute gut besucht ist. Wenn der Wind günstig weht, wandern die bunten Drachen der Kitesurfer oben am Himmel entlang, unten gibt es eine ausladende Liegewiese, ein Restaurant, einen Kinderspielplatz, einen Steg, der wie ein Ausrufezeichen in die Wasserfläche ragt, und eine Menge Seebad-Atmosphäre.

Kitesurfer auf dem Rangsdorfer See. Quelle: Lars Sittig

Ein Hauch von Venedig

Die Straßen rundherum heißen Bansiner-, Ahlbecker- und Heringsdorfer Allee und am Ende der Seepromenade weht ein Hauch von Venedig über den Radweg, weil Brücken über Kanäle führen. Eine Aussichtsplattform verschafft noch einmal einen Blick auf das Gewässer, Schilf rauscht am nächsten idyllischen kleinen Strand.

Ein paar Pedaltritte später gibt es dann den nächsten Szenenwechsel: Aus dem Schatten der wuchernden Ufervegetation trete ich auf eine Freifläche. Helligkeit und die Weite haben etwas unwirkliches. Es ist inzwischen Mittag, die Sonne steht hoch am Himmel, der Wind pfeift ein bisschen wie bei Ennio Morricone über die Zülowniederung.

Teltow-Fläming breitet die Arme aus und ich meine Picknick-Utensilien am Rande der Feuchtwiesen. Heuballen bevölkern das Bild, so malerisch, als hätten sie die Bauern und der Tourismusstammtisch Teltow-Fläming, der für die Baruther Linie verantwortlich zeichnet, hin drapiert und bei dieser Gelegenheit auch gleich Himmel, Wolken und Wiesen frisch gestrichen.

Über weite Strecken folgt die MAZ-Landpartie der Baruther Linie, immer dem weiß-roten Wanderzeichen roter Balken auf weißem Grund nach. Die Linienführung ist ein Coup im GPS-Daten-Format: In der Speckgürtelregion ist es mancherorts ähnlich schwer, einen autofreien Ausflugsweg zu finden, wie damals den Seeweg nach Indien.

Noch dazu einen, der durch eine malerische Landschaft führt – aber es ist gelungen. Naturlehrpfade liegen als Bonus auf dem Weg. Dazu kommt eine exzellente Anbindung an das Liniennetz der Deutschen Bahn: Nur wenige Kilometer voneinander entfernt befinden sich mehrere Bahnhöfe – die Tour lässt sich nach Lust, Laune und Tagesform gestalten, dabei kann auf der ganzen Linie eine Extraportion „TF“ entdeckt werden.

Wie beispielsweise den Nottekanal, der als nächster stiller, Entengrütze-grüner Begleiter den Wegesrand säumt, genauso wie die Schienen der Draisinenstrecke zwischen Zossen und Mellensee. Die Route führt an Feldern vorbei, an einem Rastplatz, dann nach Mellensee, wo die nächsten Bademöglichkeiten warten. Im Wald Richtung Wünsdorf muss ich ein Stück gegen den Sand kämpfen.

In dem Ortsteil der Stadt Zossen schieben sich dann Lastkraftwagen in einer Nebenstraße ins Bild, lang wie ein Fernradweg. Viele Kameras, Beleuchter, Catering: Eine TV-Serie wird gedreht, aber genauso gut könnten sie hier einen „Horst Krause“-Film aufzeichnen, natürlich, hier im Horst-Krause-Land.

Die MAZ-Landpartie wäre mit Sicherheit genau nach seinem Geschmack: Es wäre ein schönes Bild, wenn der große brandenburgische Darsteller auf seinem Dorfpolizisten-Fahrrad über die Baruther Linie rollen würde.

Von einem See zum nächsten führt die Tour. Quelle: Lars Sittig

An das Ufer des Großen Wünsdorfer Sees beispielsweise, auf der Schlussetappe der MAZ-Bädertour. Klappe eins. Horst, noch mal die Angelscheinkontrolle! Die Kamera würde über sein strenges Fernseh-Gesicht fahren, mit allen Angelteichgewässern gewaschen und einem Blick weit wie eine märkische Allee. Dann würde er streng schauen, wie nur er es kann.

„Allet in Ordnung, det Jewässer ist sauber.“ Danach würde Horst Krause in einem seiner sinnlichen Momente versonnen am sauberen Wasser einer der vielen Badestellen stehen, weil ja alles wunderbar in Ordnung ist, oder im Strandbad in Rangsdorf ein Eis essen. Vermutlich mit zwei oder drei Kugeln und Sahne.

Ich trete noch mal in die Pedale, am Großen Wünsdorfer See gibt es mit den schönen Badestellen am Westufer, in Neuhof und am Ostufer ein angemessenes Finale der Bädertour. Der Zielbahnhof rückt näher und damit das Ende der Tour – viel später als geplant, wegen der Verweildauer an den Stränden.

Am nächsten Tag sortiere ich die Fotos. Am Himmel über dem Rangsdorfer See tanzen noch einmal die Drachen. Der Ausflug ist wie ein guter Kaugummi, den man ziehen kann, der noch lange Geschmack hat. Im Fernsehen läuft ein „ Horst Krause“-Film und Brandenburg zeigt seine besten Seiten.

Die Route im Schnellcheck:

Start- und Zielpunkt: Die Tour beginnt am Bahnhof in Dahlewitz und endet am Bahnhof in Wünsdorf – beide Orte sind mit der Regionalbahn gut erreichbar.

Der Schwierigkeitsgrad: Es gibt keine größeren Steigungen auf der Strecke, lediglich kleine Höhenunterschiede. Die Tour ist, wenn man sich aber etwas mehr Zeit nimmt, auch für ältere Menschen und Kinder geeignet.

Länge: 37 Kilometer. Einzelabschnitte: Dahlewitz – Rangsdorf – Zossen - Am Mellensee – Wünsdorf. Die MAZ-Tour folgt auf weiten Teilen der Baruther Linie mit dem Wanderzeichen roter Balken auf weißem Grund – der Weg ist exzellent ausgeschildert.

Die Strecke: Vom Bahnhof in Dahlewitz geht es über Waldwege nach Rangsdorf (Vorsicht, ab und zu ragt eine Wurzel aus dem Boden), dann auf einem Mix aus Plattenwegen, Asphalt und Radwegen (beispielsweise am Rande des Nottekanals) weiter. Das Teilstück zwischen Mellensee und Wünsdorf ist auf kurzen Abschnitten recht sandig. Hier gibt es die GPX-Daten zum Nachfahren.

Sehenswürdigkeiten: Es gibt viele kleine Entdeckungen, die auf den Radfahrer warten: Eine Aussichtsplattform am Rangsdorfer See oder am Zülowkanal, spannende Infotafeln auf allen Teilen der Tour, Naturlehrpfade. Unweit der offiziellen Route befindet sich die Bücher- und Bunkerstadt Wünsdorf. Und: Viele tolle Badestellen – unter anderem das Strandbad in Rangsdorf -warten, um sich abzukühlen.

Einkehrmöglichkeiten: Es gibt auf der Baruther Linie und in der Nähe der Tourroute diverse Einkehrmöglichkeiten.

Wen trifft man hier? Die Strecke ist recht menschenleer, am Rangsorfer See oder an anderen Badestellen beispielsweise trifft man gerade am Wochenende auf viele Badegäste und Ausflügler.

MAZ-Tipp: Sich Zeit nehmen und gerade an einem heißen Tag von Badestelle zu Badestelle hoppen.

Von Lars Sittig