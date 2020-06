Bad Wilsnack

Wann genau der Mammutbaum nach Rühstädt gekommen ist, kann nicht einmal Torsten Foelsch sagen. „So um 1855, aber das exakte Datum ist nicht mehr bekannt“, sagt der Herr des Schlosses Rühstädt und schüttelt bedauernd mit dem Kopf, hinter dem sich die gewaltige olivgrüne Baumkrone in den Himmel spannt. „Er war aber auf jeden Fall einer der ersten Bäume, die aus Übersee nach Deutschland eingeführt worden sind.“

Die Faktenlage ist an diesem Punkt etwas spärlich, ganz im Gegensatz zu diesem Prachtexemplar, das die Silhouette des Dorfes deutlich überragt. Das Schöne ist, dass man dem Riesen von Rühstädt sein ungefähres Alter durchaus ansieht – bei Bäumen ist es wie bei Menschen: Sie entfalten mit dem Alter eine ganz besondere Aura. Der Schlosspark im bekannten Storchendorf, in dem es aus unzähligen Horsten klappert, ist der erste Zwischenstopp auf unserer rund 50 Kilometer langen Landpartie durch die Westprignitz.

Wir sind schon am Freitagabend angereist, wie eigentlich immer, wenn es in das weite Grenzland im hohen Norden Brandenburgs geht. Wir sitzen in der lauen Sommerluft auf den Stufen der Bahnhofstreppe in Bad Wilsnack und läuten mit einem Glas Wein das Wochenende ein. Ein Pärchen aus Niedersachsen, das ebenfalls durch das Land radelt, gesellt sich dazu.

Es geht um den Soli und Sattelgeschichten, dann ist der Wein alle, aber der Gesprächsstoff noch lange nicht, aber die Tankstelle inzwischen zu. Eine nette Bad Wilsnackerin hilft aus und lehnt partout jeden Obolus für die Getränkekasse ab. Mit einer Flasche Weißwein, die bei soviel Gastfreundschaft noch besser schmeckt, geht es in die Verlängerung auf den Stufen der Bahnhofstreppe. Es wird einer der Abende, von denen man später sagt: Weißt du noch, damals in Bad Wilsnack?

Am nächsten Morgen erreichen wir nach wenigen Metern die erste große Sehenswürdigkeit in Bad Wilsnack, die Wunderblutkirche St. Nikolai: Eine gewaltige mittelalterliche Wallfahrtskirche mit einer spannenden Geschichte. Anschließend rollen wir auf einer kleinen Asphaltstraße über eine flache Ebene.

Weite und Wind schlagen uns entgegen wie ein luftiger, bunter Vorhang – und Wetter: Es donnert und regnet, wir suchen unter einen Baum Schutz. Die Tropfen und das Blätterdach sorgen für ein Rauschen, das auf keiner Entspannungs-CD fehlen sollte. Das Gewitter spielt den Bass. Best-of-Regentropfen, Volume VI, Prignitz-Edition. Es ist, als habe jemand die Pausetaste gedrückt in dieser Hochgeschwindigkeitswelt.

Als die Vorwärtsfunktion wieder eingelegt ist, verschwindet die Kirche im Rückspiegel. Weil auf dem gewaltigen Kirchenschiff nur ein kleiner Turm sitzt und sich Bad Wilsnacks Häuser der Stadt um das Wahrzeichen gruppieren, wirkt es immer wie eine Henne mit ihrer Kükenschar. Bereits kurz hinter der Kleinstadt ist der Mammutbaum ganz in der Ferne zu sehen, eine winzige Kuppel, die herausragt und mit jedem Tritt in die Pedale wächst.

Die Landpartie durch die Prignitz ist auch eine Dreieckstour zwischen dem Brandenburgischen „Big Ben“ in Wittenberge (dazu später mehr), dem Rühstädter Riesen und der Wunderblutkirche. Aber auch die Kleindarsteller sind exzellent: Innerhalb weniger Augenblicke springen Rehe über eine Wiese, ein Storch spaziert vorüber und ein Kranich landet.

Auf dem Elberadweg hinter Rühstädt ist ziemlich viel Verkehr. Radwandergruppen ziehen freundlich grüßend vorüber: Fernreisende mit dicken Waden und Satteltaschen. Wir rollen auf der Deichkrone durch die Idylle. Schafe ducken sich in den Schatten eines Baumes. Wir treffen einen früheren Kollegen, der jetzt Pressesprecher in einer Großstadt ist. Vermutlich hat man als jemand, der viel moderieren muss, von Zeit zu Zeit besonders große Lust, raus aufs Land zu fahren, wo die Landschaft für sich spricht. Früher hieß es, Stadtluft befreit, heute ist es andersherum.

Auf den Elbauen – offiziell: im UNESCO Bioshären-Reservat Flusslandschaft Elbe-Brandenburg – ist das Gras saftiger und grüner als anderswo. Biotope reihen sich aneinander, eine lange Sequenz spektakulärer Bilder. Wir rasten in einem lauschigen Gartencafé unter einem Baum. Bienen summen. Es gibt Kaffee, Kuchen, launigen Smalltalk und manchmal erinnert das Idiom der Einheimischen schon angenehm an „Käpt´n Blaubär“.

Das Land ist weit und der Alltag weit weg. Vor Wittenberge dominieren plötzlich Sandstrände das Bild und wenn ein findiger PR-Manager (was auch passt, weil das Kreiskennzeichen der Prignitz PR ist) einen Ortsnamen kreieren müsste, der selbstverständlich auch international ein bisschen was hermachen müsste, dann wäre Wittenberge Beach nicht zu dick aufgetragen. Die Landschaft ist ein großzügiges Versprechen, das sie auch einlöst, ein paar Pedaltritte weiter.

Der Alltagsstress löst sich auf im Elbwasser und wird weggespült, aber der schwere, dunkle Fluss ist mir zu geheimnisvoll – es bleibt bei einem Kurzbesuch. Der goldgelbe Sand rinnt durch die Zehen wie durch eine Sanduhr. Ein Moment zum Verweilen, bis die Sonnenstrahlen ganz tief stehen, aber irgendwann ist auch die großzügig selbst gewährte Nachspielzeit vorbei. Abpfiff.

Der „Big Ben“ von Brandenburg: Uhrenturm in Wittenberge. Quelle: Lars Sittig

Der Wittenberger Uhrenturm taucht am Horizont auf, die Ziffernblätter sind so groß, dass man das Gefühl hat, die Zeit würde stehenbleiben, wenn die Uhr mal kaputt sein sollte. Bei Wikipedia kann man lesen, dass der Koloss, der größte freistehende Uhrenturm auf dem europäischen Festland, 5000 Tonnen wiegt und 210.000 Mauersteine verbaut wurden: Mehr als genug, um den inoffiziellen Titel brandenburgischer Big Ben zu führen.

Wir erreichen die imposanten Elbbrücken, dann das Zentrum, dort beziehen wir unser Quartier und drehen noch eine Runde durch die Stadt. Der Hafen verströmt maritimes Flair, es gibt viel zu entdecken hier am Grenzfluss: In der Mitte des Stromes beginnt schon Sachsen-Anhalt, auch Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern sind nur wenige Kilometer entfernt.

Die Elbe hatte auch die wirtschaftliche Entwicklung befördert. Nähmaschinen-Singer hatte sich hier niedergelassen, die Ölmühle versorgte weit über die Ländergrenzen Abnehmer mit Schmiermittel. Prächtige Fassaden entstanden. Damals haben sie auch den Uhrenturm gebaut, 1929, als Singer immer weiter wuchs – das fast 50 Meter hohe Wahrzeichen erzählt auch die Geschichte einer Stadt im Wandel der Zeiten. Das Nähmaschinen-Werk ist zu, aber nachts leuchtet die Uhrzeit immer noch weit in das Land. Für uns ist nach dem Tag im Sattel früh Zapfenstreich.

Fast wie am Meer: Ein Sandstrand an der Elbe. Quelle: Lars Sittig

Am nächsten Morgen streifen wir noch ein bisschen durch die Straßen der Stadt, vorbei an der Ölmühle und den Industriedenkmälern. Später schlängeln wir uns am Ufer der Karthane nach Bad Wilsnack. Noch einmal rollen wir durch die Weite und entdecken ein schönes Teilstück am Flussufer. Der Mohn funkelt, obwohl es ein wolkenverhangener Tag ist, aber Brandenburg hat inzwischen sein Sommerkleid angelegt, das farbenfrohe, das mit den vielen Blumen.

Später zieht das Land am Zugfenster vorüber wie ein grünes Band. Die Fahrräder schuckeln in der Nachmittagssonne, die flirrend in das Abteil fällt. Es riecht nach Landpartie, nach der Stopptaste für den Alltag, den man abgekoppelt hat wie einen überflüssigen Waggon.

Die Route im Schnell-Check:

Start- und Zielpunkt: Die Rundtour beginnt am Bahnhof in Wilsnack und endet auch dort. Die Stadt ist mit der Regionalbahn gut erreichbar.

Der Schwierigkeitsgrad: Es gibt keine nennenswerte Steigung auf der Strecke. Zwischen Wittenberge und Bad Wilsnack sowie hinter Bälow müssen schwach befahrene Landstraßen genutzt werden. Die Tour ist aber, wenn man sich etwas mehr Zeit nimmt, auch für ältere Menschen und Kinder geeignet.

Länge: 30 Kilometer (vom Bahnhof Bad Wilsnack zum Bahnhof Wittenberge, Fahrtzeit gut zwei Stunden) oder 50 Kilometer (Rundkurs Bad Wilsnack, 3,5 Stunden).

Einzelabschnitte (50 km): Bahnhof Bad Wilsnack – Rühstädt – auf dem Elberadweg nach Bälow – Hinzdorf – Wittenberge – Garsedow – Lütjenheide – Berghöfe – Klein Lüben – Bahnhof Bad Wilsnack. Man kann – wenn man mit dem Zug anreist und 30 Kilometer als Tour ausreichen, auch vom Bahnhof Wittenberge die Rückreise antreten.

Die Strecke: Die Strecke führt vom Bahnhof Bad Wilsnack über einen lokalen, asphaltierten Rundradweg nach Rühstädt, von dort geht es auf dem Elberadweg nach Wittenberge (auf einem Teilstück hinter Bälow und kurz vor Wittenberge weicht er auf eine mäßig befahrene Landstraße aus). Beim Rückweg geht es auf diesem Straßen-Teilstück über Garsedow, Lütjenheide, Berghöfe und Klein Lüben auf schwach befahrenen Nebenstraßen zurück zum Bahnhof Bad Wilsnack.

Sehenswürdigkeiten: In Bad Wilsnack gehört die Wunderblutkirche zu den Attraktionen, in schönen Storchendorf Rühstädt gibt es das Schloss mit einem sehr schönem Park samt Mammutbaum. Und natürlich viele Störche. Außerdem sind im Dorf viele spannende Hinweis- und Infotafeln zur lokalen Geschichte aufgestellt worden. Die Elbauen sind sehr idyllisch, Strände laden zum Verweilen ein. Wittenberge verfügt neben imposanten Bauwerken wie dem größten freistehenden Uhrenturm auf dem europäischen Festland, dem früheren Nähmaschinenwerk, der Ölmühle und Kirchen auch über eine sehr spannende Geschichte. Der Weg an der Karthane ist ebenfalls sehr schön. Insgesamt ist führt die Tour durch eine sehr schöne, weite norddeutsche Landschaft.

Bademöglichkeiten: An der Elbe gibt es Strände, das Wasser der Elbe ist aber recht trüb.

Hier lässt es sich aushalten! Quelle: Lars Sittig

Einkehrmöglichkeiten: Es gibt am Elberadweg mehrere Einkehrmöglichkeiten. In Wittenberge und Bad Wilsnack kann man zwischen verschiedenen Restaurants, Gaststätten und Imbissmöglichkeiten auswählen.

Wen trifft man hier? Die Strecke zwischen Bad Wilsnack und Rühstädt ist menschenleer, der Elberadweg ist dagegen gut befahren – hier trifft man auf andere Radfahrer und Ausflügler.

MAZ-Geheimtipp: Eine Übernachtung in der Region buchen und ein Wochenende in der Prignitz verbringen. Es gibt viel zu entdecken auch abseits der Radroute.

Von Lars Sittig