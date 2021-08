Potsdam

Am Museumsgrenzturm „Nieder Neuendorf“ stoppt Hella Kleine-Uthmann – Zeit für eine Besichtigung. Ein Betonturm ragt in den Sommerhimmel, wir steigen die schmalen Treppen hinauf in das Obergeschoss. Hier oben, in der verglasten Kuppel, wird die Geschichte besonders greifbar: Ein gewaltiges Fernglas baut sich auf, ein Foto zeigt den kahlen Mauerstreifen, und weil es eine Schwarz-Weiß-Aufnahme ist, wird der Kontrast noch deutlicher.

Dort, wo sich früher der Grenzstreifen zwischen Westberlin und der DDR durch die Landschaft wälzte und Grenzposten patrouillierten, rollen nun Fahrräder. Wir reihen uns ein in den friedlichen Strom und begleiten Hella Kleine-Uthmann, die beim Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) als Tourenleiterin tätig ist, bei ihrer Vorbereitung für eine 30-Kilometer lange Tour vom Bahnhof Spandau zum S-Bahnhof Hennigsdorf. Noch einmal die Strecke abfahren, Haltepunkte auf dem Mauerweg festlegen, damit alles klappt, wenn die Radgäste in den Sattel steigen.

Mischung aus Mahnmal, Museum und Radlerparadies

Auf rund 160 Kilometern windet sich der Mauerweg an der früheren Außengrenze West-Berlins durch die Region, mal breit und vom früheren Grenzstreifen begleitet, mal sind die Spuren der Teilung im Straßengewirr der Großstadt längst verwischt. Von 2002 bis 2006 wurde der Wander- und Radweg, der sich wie ein großer Ring um das frühere Westberlin spannt, ausgebaut.

Entstanden ist eine Mischung aus Gedenkstätte, Mahnmal, Freiluftmuseum, Radlerparadies und Biotop, weil sich seltene Tierarten in dem abgeschotteten und unter Schutz gestellten Raum niedergelassen haben. Die Route ist so facettenreich wie die Stadt selber, zu den Stationen gehören Weltattraktionen wie der Checkpoint Charlie und die Erlebniswiese „Mauerbienchen“, die vor Kurzem zwischen der Gropiusstadt und Schönefeld (Dahme-Spreewald) eingeweiht worden ist.

Am ehemaligen Konzentrationslager vorbei

Das exzellent asphaltierte und ausgeschilderte, rund 30 Kilometer lange Teilstück zwischen Spandau und dem Bahnhof Hennigsdorf ist ein besonders sehenswertes Teilstück, findet Hella Kleine-Uthmann: „Es gibt kaum eine andere Etappe, die so viele besondere Orte, die die Teilung dokumentieren, auf so wenigen Kilometern vereint, außerdem ist die Strecke sehr gut ausgebaut. Es gibt neben vielen Orten, die an die Teilung erinnern, viel Natur, viele Biotope, ein schönes Naturstrandbad und einen Biergarten. Ich stoppe nicht so oft und lasse den Ort wirken, das reißt sonst die Tour sehr auseinander.“

Der schmale Streifen Land am Rande Spandaus hat bewegte Zeiten erlebt, auch vor der deutsch-deutschen-Teilung: Die erste Tourstation mit Hella Kleine-Uthmann ist das Außenlager Falkensee, das zum Konzentrationslager Sachsenhausen gehörte und Ende der 90er Jahre in einen „Erinnerungspark“ umgestaltet wurde. „Das Lager bestand aus neun Baracken für zirka 2000 männliche Häftlinge und war mit elektrischem Stacheldraht umzäunt“, berichtet Hella Kleine-Uthmann. „Die Häftlinge arbeiteten in der Rüstungsindustrie und im Reichsbahnausbesserungswerk Grunewald.“ Baracke Nr. 7 ist erhalten, von Baracke 9 ist noch das Fundament zu sehen. Wir rollen weiter, am Wegesrand stehen immer wieder Erinnerungsstelen.

Verwucherter Wasserarm erinnert an den Spreewald

An 29 Standorten wird an die Toten an der Berliner Mauer erinnert. Diese Informationsstelen mit Kurzbiografien der Opfer ergänzen die auf ehemals West-Berliner Gebiet noch vorhandenen historischen Gedenksteine und -kreuze. Der zentrale Gedenkort für die Toten an der Berliner Mauer befindet sich auf dem Areal der Gedenkstätte in der Bernauer Straße.

Aus dem Mauerstreifen ist über weite Strecken ein Grünstreifen geworden: Es gibt Kanäle mit Entengrütze, prächtige Waldstücke, an einem Waldstück steht ein Schild mit der Aufschrift „Dies ist ein für wildlebende Pflanzen und Tiere geschütztes Gebiet“.

Auch am Wasser in Hennigsdorf rollen wir durch idyllische Fleckchen, ein verwucherter Wasserarm kurz vor dem Ziel erinnert an den Spreewald. „Die Beweggründe, an der Tour über den Mauerradweg teilzunehmen, sind sehr unterschiedlich“, sagt Hella Kleine-Uthmann. „Manch einer hat persönliche Berührungen mit der Grenze, andere wollen diesen Ort kennenlernen, aber bewegt von dem Ort sind eigentlich alle.“

Von Lars Sittig