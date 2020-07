Rhinow

Die Dunkelheit hat sich nun über das Land gelegt, jetzt gegen Mitternacht: Nur noch am Horizont schimmert ein feiner Lichtschleier, irgendwo Richtung Neustadt/Dosse. Wir hatten ein bisschen Angst, dass Wolken aufziehen und unsere Himmelsschau im Sternenpark Westhavelland ausfällt wie eine Theaterpremiere, weil der Vorhang klemmt.

Aber nun treten die Stars des Abends in die Manege. Spot an! Lichtpunkt für Lichtpunkt füllt sich der Himmel wie die Sitze in einem Zirkuszelt. Manche der Himmelskörper sehen aus, als würde man sie beleuchten, so wie der Leuchtglobus damals in meinem Kinderzimmer.

Anzeige

Der große Wagen funkelt und hat die Konturen eines Fahrradanhängers – eine Sternstunde. Und damit zurück zur Bodenstation, wo die Nachtluft nach Brandenburg riecht. Der Tag im Sattel endet mit einem Sommernachtstraum auf einer Wiese bei Rhinow.

Weitere MAZ+ Artikel

Die Lichtverschmutzung ist im Sternenpark so gering wie an kaum einem anderen Ort in Deutschland. Quelle: Tom Radziwill

Die Landpartie der Märkischen Allgemeinen Zeitung durch das Havelland, genauer gesagt durch den Sternenpark – ein rund 1400 Quadratkilometer großes, sogenanntes „Lichtschutzgebiet“ - hat am Bahnhof in Friesack begonnen. Zuvor gab es auf der Zugfahrt großes Geschiebe im Fahrradabteil, zum Glück lotste die Zugbegleiterin mit viel Geschick alle Drahtesel aus der Großstadt durch die märkische Weite.

Auch nach vielen Jahren habe ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass das Fahrrad-Beförderungsproblem irgendwann mal gelöst wird. Dass wenigstens im Sommer vormittags und nachmittags eine Art zusätzlicher Fahrradzug eingesetzt wird.

Hinter dem Landstädtchen lavieren wir uns durch den Wald Richtung Görne. Offenbar ist hier gerade ein Starkregen niedergegangen, denn der Weg ist teilweise eine Mini-Seenlandschaft. Eine Pantolette bleibt stecken, es gibt ein Gratis-Moorbad für die Füße und geht erstmal ein Stück barfuß weiter, bis sich die Schlammpackung aufgelöst hat.

Zur Galerie Die Route vom Bahnhof Friesack nach Rhinow bietet viel Natur und einen phantastischen Nachthimmel.

Wer weniger auf solch rustikale Teilstücke abfährt, kann auch die Landstraße nutzen. Der Weg durch den Wald aber ist sehr schön, das Licht funkelt in den Kronen und es ist angenehm kühl – die Bäume senken wie große, grüne Aggregate die Temperatur. Anders, als auf der großen Freifläche hinter Görne, auf der wir wenig später weiter Richtung Rhinow rollen: Die Hitze brütet Hirn und Waden ordentlich durch.

Die Champs-Élysées unter den Radtrassen

Dafür aber ist hier der Radweg ein Traum, eine Art Champs-Élysées unter den Radtrassen und die Landschaft produziert in Serie herrliche Bilder – wie bei der Tour de France, wenn die Kamera des Begleit-Hubschraubers über die prachtvolle Umgebung schwenkt. Am Horizont tauchen schon der Gollenberg auf und der Fernmeldeturm in Rhinow, wo wir übernachten wollen.

„Das macht man ja jetzt so in der Coronazeit, rausfahren mit dem Fahrrad“, hat jemand gesagt, aber das ist nicht richtig. Ich bin schon in den 1980er Jahren mit Vergnügen hier entlanggefahren, als Bands wie aha oder die Pet Shop Boys die Charts stürmten und Stahl Brandenburg in den Europacup, als die Welt ein großes Funkloch war, man aus Gewohnheit versuchte, nach den Sternen zu greifen und die Deutsche Reichsbahn noch die Gegend anfuhr.

Brandenburg ist auch kein Ort, den man zu einer Urlaubs-Notlösung während einer Pandemie degradieren muss, sondern eine Wohlfühloase. Vor allem, wenn es solche Momente bietet, wie beim Abendausflug an den Gülper See. Unzählige Vögel starten und landen auf der glitzernden Wasserfläche, es herrscht Betrieb wie auf einem Luftdrehkreuz und es ist schon komisch, dass hier um die Ecke der Flugwahnsinn begonnen hat: Ganz klein, als Otto Lilienthal mit seinem Gleiter vom Gollenberg abhob.

Mitten im Sternenpark und in den ganz hohen Himmelsschichten, direkt über dem Beobachter, ist es fast so dunkel wie in Namibia, wo ich vor zwanzig Jahren während meiner tatsächlich einzigen Flugreise gelandet bin. Danach bin ich nicht mehr in den Flieger gestiegen, weil der Mensch gut beraten ist, die Luft, die er zum Atmen braucht, nicht durch Triebwerke zu jagen und weil man gleich nebenan im Havelland auch sehr gut die Sterne sehen kann.

Raus aufs Land – der Freizeit-Newsletter für Brandenburg Brandenburg hat viele wunderschöne Ecken – und wir zeigen sie Ihnen. Mit unserem neuen Freizeit-Newsletter „Raus aufs Land“ nehmen wir Sie jeden Donnerstag mit auf eine Reise durch die Mark. Jeder Newsletter ist prall gefüllt mit Tipps für tolle Ausflugsziele, schöne Radtouren und lauschige Wanderwege. Dazu gibt es Gastro-Empfehlungen für die Pause zwischendurch und das Mitbringsel für Zuhause. Nicht nur was für Städter mit Landlust, sondern auch für Märker, die nicht nur ihre Region ein bisschen besser kennenlernen wollen. Der kostenlose Newsletter erscheint immer Donnerstag und Sie können ihn hier abonnieren.

Auf der Rückfahrt von Gülpe spannt sich über dem Ländchen Rhinow ein Regenbogen, der so voll leuchtet, dass man das Gefühl hat, man könnte mit einem Steigeisen daran hinaufklettern. Wenn man oben wäre, könnte man auch gleich mal schauen, ob wirklich niemand die Sterne von hinten heimlich beleuchtet.

Am nächsten Morgen frühstücken wir draußen in der Sonne, dann geht es weiter durch den Sternenpark. Wir besteigen den Gollenberg, der mit 110 Metern Höhe nur im Mittelfeld der höchsten Erhebungen Brandenburgs liegt – aber wegen der flachen Landschaft ist die Aussicht grandios. Der Dom im rund zwanzig Kilometer entfernten Havelberg schimmert rötlich. Rhinluch und Dossebruch strecken sich ins Land wie ein grüner Flickenteppich.

Der Gollenberg bietet eine herrliche Aussicht. Quelle: Lars Sittig

Am Horizont radeln wir dann weiter Richtung Friesack: Wir streifen den Süden des Landkreises Ostprignitz-Ruppin, es wird noch einsamer. Hier, am kleinen Havelländischen Hauptkanal (Kurzbezeichnung übrigens: „Rhi_KHHK“, Ordnung muss sein), wo der Plattenweg ein Hauptstraßenschild hat – aber immerhin ist es ein Plattenweg deluxe, keiner mit Ecken und Kanten, wie ein paar Kilometer weiter.

Die Natur entschädigt uns für das Geruckel: Auf einer Wiese, die gerade gemäht wird, stolzieren Störche, unzählige Raubvögel kreisen am Himmel. Ein Gewitter zieht über den Heuballen in der Ferne auf.

Auch Raubvögel lassen sich hier gut beobachten. Quelle: Lars Sittig

Irgendwo steht an einer Koppel ein Briefkasten und es ist ein schönes, fast schon symbolisches Bild: Was könnte mehr für Entschleunigung stehen in dieser Hochgeschwindigkeits-Welt, wo in Sekundenbruchteilen Nachrichten und Fotos über den Globus gejagt werden, als ein guter alter, gelber Briefkasten?

Wir reisen mit der Bahn zurück, erleichtert, dass genug Platz für alle Fahrräder ist. Die Stadt lärmt. Zu Hause sortiere ich die Tourfotos. Über meinem Bett hängt ein Druck von van Gogh, das mit den Sternen über der Rhone. Ich nehme es schon lange nicht mehr wahr, am Abend nach der Rückkehr ist das anders. Der große Wagen funkelt wie im Westhavelland.

Ich weiß als Laie gar nicht genau, ob es nun ein wirklich ganz besonderer Sternenhimmel war auf der Wiese hinter Rhinow, oder ob es daran lag, dass ich mir einfach mal die Zeit dafür genommen habe, den Nachthimmel zu beobachten. Ist auch schnuppe. Ab und zu sollte man jedenfalls mal nach den Sternen greifen.

Die Route im Schnell-Check:

Start- und Zielpunkt: Die Rundtour beginnt am Bahnhof in Frieack und endet auch dort. Die Stadt ist mit der Regionalbahn gut erreichbar – einen weiteren Bahnhof gibt es aber auf der MAZ-Tourroute nicht.

Der Schwierigkeitsgrad: Es gibt keine größeren Steigungen auf der Strecke, lediglich kleine Höhenunterschiede. Die Tour ist recht lang, wenn man sich aber etwas mehr Zeit nimmt und eine Übernachtung einplant, auch für ältere Menschen und Kinder geeignet.

Länge: Variante eins: Rundkurs durch den Sternenpark, Länge 50 Kilometer (ohne Abstecher zum Gülper See, Fahrtzeit rund 3,5 Stunden). Variante zwei: große Tour (mit Vogelbeobachtungsturm Gülper See), Länge 69 Kilometer (Fahrtzeit gut vier Stunden). Einzelabschnitte (große Tour): Bahnhof Friesack – Friesack – Görne – Schönholz – Stölln – Rhinow (– Prietzen – Vogelbeobachtungstum – Prietzen – Rhinow) – Stölln – Gollenberg – Giesenhorst – Zietensaue – Bartschendorf – Michaelisbruch – Friesack – Bahnhof Friesack.

Die Strecke: Die Strecke der MAZ-Landpartie führt vom Bahnhof in Friesack über einen straßenbegleitenden Radweg in die Flieder-Stadt, dann geht es über einen Waldweg nach Görne. Alternativ kann die Landstraße genutzt werden. Auf einem sehr guten Radweg geht es nach Rhinow. Bei einer Übernachtung in der Region kann der Abend zu einem Ausflug zum Gülper See und zur naheliegenden Bockwindmühle genutzt werden – es gibt am Südufer des Gewässers einen Vogelbeobachtungsturm, die Tierwelt ist sehr vielfältig. Von Rhinow führt die Route über über Stölln und am Gollenberg vorbei auf einer Landstraße nach Giesenhorst. Von dort fährt man weitestgehend auf Plattenwegen zurück nach Friesack. Die GPX-Daten gibt es hier.

Ländliche Idylle: Goldene Ähren treffen Kornblumen und Klatschmohn. Quelle: Lars Sittig

Sehenswürdigkeiten: Die Aussicht vom Gollenberg gehört sicher zu den schönsten Fernblicken in der Region, weil die Umgebung sehr flach ist. Auf dem Berg – der Absprung- und Unglücksstelle von Otto Lilienthal – sowie im Besucher-Zentrum in Stölln erhält man einen interessanten Einblick in das Leben des Flugpioniers. Auch die „Lady Agnes“, ein Düsenflugzeug der Interflug auf einer Wiese am Gollenberg, ist einen Besuch wert. Die Tour führt aber vor allem durch sehr viel Natur.

Der Gülper See unweit von Rhinow ist ein beeindruckendes Vogelparadies. Und: Der Sternenhimmel kann in der Region besonders gut beobachtet werden: Es gibt viele schöne Plätze, um den Nachthimmel zu entdecken. Die Monate August bis September sowie März bis Mai sind dafür optimal, da es nicht so kalt ist, häufig klare Nächte gibt und der Himmel schön dunkel ist. In den Monaten Juni und Juli hellt die Mitternachtsdämmerung etwas auf. Wer Kälte gut verträgt, findet auch im tiefen Winter hervorragende Bedingungen und sehr lange Nächte bei gutem Wetter vor. Mehr infos im Internet auf www.sternenpark-westhavelland.de.

Einkehrmöglichkeiten: Die Einkehrmöglichkeiten sind spärlich gesät, dafür gibt es viele Möglichkeiten, mal wieder zu picknicken. In Rhinow gibt es einen Imbiss und in Friesack Einkehrmöglichkeiten.

Wen trifft man hier? Die Strecke ist recht menschenleer, am Gülper See oder auf dem Gollenberg beispielsweise trifft man auf andere Radfahrer und Ausflügler.

MAZ-Tipp: Eine Übernachtung buchen und sich nachts die Zeit nehmen, den Sternenhimmel anzuschauen. Wenn möglich, kann man es sich mit einer Decke gemütlich machen und eine Auszeit in einer lauen Sommernacht gönnen.

Weitere Radtouren von Lars Sittig :

Von Lars Sittig