Ein Lufthauch streicht über das Deck der MS „Diana“, leicht wie ein fliegender Teppich, als das Linienschiff von Röbel Kurs auf die See nimmt: Weil eine Nachwuchsregatta läuft, schippern kleine Boote um den Dampfer, wie Einlegerboote einst in Übersee um ein Entdeckerschiff. Der Mann am Mikrophon moderiert im feinsten mecklenburgischen Idiom und am schönsten ist das Wort „Seejhhadlää“, als der Greifvogel wenig später steuerbord beim Naturschutzgebiet Großer Schwerin aufkreuzt.

Ein lieber Gruß aus der Kindheit – Käpt´n Blaubeer hätte es nicht schöner sagen können, während die Sonnenstrahlen auf dem Wasser irrlichtern. Blaupause quasi beim maritimen Zwischenspiel während der letzten MAZ-Landpartie in diesem Jahr, als wir bei der Tour von Wittstock nach Waren ein Teilstück über die Müritz per Schiff zurücklegen.

Wir sind am Morgen mit dem Regionalexpress in Potsdam gestartet. Es ist gar nicht so einfach, Ländergrenzen mit dem passenden Bahnticket zu überqueren – bei der Tarif-Kleinstaaterei der vielen Verkehrsverbünde. Ich bin froh, dass wir der Mark unkompliziert per Fahrrad hinter Wittstock auf Wiedersehen sagen. Die Dossestadt ist im Zuge der Landesgartenschau 2019 noch einmal aufgeblüht, aus dem ohnehin sehr gut erhaltenen historischen Stadtkern (mit Mauer und Bischofsburg) ist ein Abenteuerland mit vielen Spielplätzen und Kunstobjekten geworden.

Dahinter beginnt die Weite, wir streifen durch die Schmugglerheide: Vielleicht haben die Schwarzhändler damals einfach nicht den richtigen ÖPNV-Tarif gefunden (vermutlich ein Kombiticket Postkutsche Königreich Preußen BC/Herzogtum Mecklenburg AB oder so), sind deshalb zu Fuß durch die Heide gewandert und bei diesen Touren durch die dünn besiedelte Region auf ihre Geschäftsidee gekommen.

Bis 1867, als Mecklenburg dem Deutschen Zollverein beitrat, schleusten Schmuggler ein, was es in Preußen nicht gab oder teurer war als nebenan. Die wald- und seenreiche Landschaft, die in Dranse beginnt, verschluckt uns. Wir treiben mit wenig Raumgewinn durch das Land, es ist schließlich Freitagnachmittag. Trödeln hier und dort, fotografieren, picknicken, schwatzen mit Einheimischen und springen in das kristallklare, kalte Wasser des Dransesees. Eine Mischung aus Erfrischung und Härtetest.

Das Schiff nach Waren, das wir eigentlich in Rechlin erreichen wollten ist längst weg, wir verpassen als Bonus der Trödelei auch den letzten Nationalparkbus des Tages und strampeln durch die Dunkelheit Richtung Waren.

Die Bäume des Schutzgebietes knarzen in dunkelsten Tönen: Der Käflingsbergturm mit seiner Fernsicht, die wilden Moore, Seen und Schilflandschaften ziehen diesesmal ungesehen vorüber. Dafür rascheln um diese Uhrzeit die Tiere im Wald und man hofft, dass es keine Schmuggler sind, die ein bisschen spät dran sind oder Wesen aus „Jumanji“. Im Glanz der Straßenlaternen reiten wir gegen 21.30 Uhr in Waren ein.

Am nächsten Morgen kreischen unten im Hafen Möwen den Tag wach. Sitting on the dock of the Bay. Leinen los in der Morgensonne, wir schiffen uns am Hafen in Waren ein. Wassermusik und tiefes Blau, den Alltag hochauflösend – die Müritz mit ihrer steifen Brise ist ein Weichspüler für Seele und Geist. Von Rechlin geht es am Westufer zurück nach Waren.

Die weite Landschaft ist ein Kontrastprogramm zum waldreichen Osten: Hügelketten umringen das Ufer – als hätte sie ein weitsichtiger Landschaftsarchitekt aufgeschüttet – und sorgen für Panoramablicke auf das Binnenmeer, Deutschlands größten See.

In Ludorf gibt es Essen von Michelin-dekorierten Köchen, kulinarisches Neuland für mich: Die Heidelbeereierschecke ist Genuss, voll und rund wie der Michelin-Mann – deshalb heißt der Restaurant-Tester also so. Der Herbstwind schiebt schon Kreisel mit trockenem Laub durch den Schlosspark und patscht gutmütig nach Speisekarten und Untersetzern. Bald wird er es ungestüm tun, im Gegensatz zu uns, als wir angenehm entschleunigt wieder in den Sattel steigen.

Am Sonntagmorgen endet der Grenzgang im Fahrradabteil, hinter den Fensterscheiben breiten Brandenburgs Wälder ihre Arme aus. Kiefern stehen Spalier wie ein immergrünes, herzliches Begrüßungskomitee des Landes der unbegrenzten Entdeckungs-Möglichkeiten, in dem wir Urwälder, Wanderdünen und Mammutbäume haben.

Wir erreichen Fürstenberg, ein paar Kilometer entfernt in Himmelpfort gibt es das Weihnachtspostamt und den Wunschzettelbriefkasten. Ich weiß auch schon, was ich in diesem Jahr drauf schreiben werde: Dass wir unsere Autos nicht unnötig laufen lassen (ist übrigens eine Ordnungswidrigkeit), wenn wir an der Bahnschranke stehen, nebenan mit einem Bekannten quatschen oder im Navi vergeblich den Zielort suchen, nachdem das Auto läuft.

Dass wir begreifen, dass wir das ewige Eis inzwischen fast geschmolzen haben, dass die Natur nicht ewig währt, wenn wir sie nicht erhalten. Dass wir überlegen, ob wir ins Flugzeug steigen und Mutter Erde vors Schienbein treten oder in eine Fahrradpedale. Denn schon ist der Himmel wieder von Kondensstreifen übersät, sorgen die Temperaturen seit August für Unbehagen. Ich wünsche mir, dass in der Tagesschau täglich die Klimadaten der Erde laufen statt der Börsenkurse. Man wird ja wohl noch träumen dürfen.

Der Zug rollt durch Oberhavel und Berlin, dann legen wir in Babelsberg an, dem Heimathafen und gehen vor Anker auf der Couch, der Endlagerstätte des Tages. Irgendwie fährt man ja auch weg, um wieder heimkommen zu können. In der Wohnung zu Hause war ein Fenster offen, ein Windstoß hat den wackligen Ficus umgeschmissen, er liegt der Monstera in den Armen. Egal. Zu Hause ist es trotzdem am Schönsten. Bis man wieder auf Landpartie geht.

Die Strecke im MAZ-Schnellcheck:

Start- und Zielpunkt/Anbindung an den ÖPNV: Die Rundtour beginnt am Bahnhof in Wittstock und endet am Bahnhof in Waren. Die Dossestadt ist mit der Regionalbahn erreichbar – allerdings beträgt die Fahrzeit aus Potsdam über Wittenberge und Pritzwalk etwas mehr als drei Stunden. Die schnellste Verbindung von Waren zurück nach Potsdam dauert rund zwei Stunden.

Der Schwierigkeitsgrad: Es gibt ein paar Steigungen auf der Strecke und die Landpartie ist lang, aber wenn man sich aber etwas mehr Zeit nimmt und das Pensum durch eine Bus- oder Schiffsfahrt vielleicht etwas verkürzt, ist die Tour auch für ältere Menschen und Kinder geeignet.

Länge: Es gibt zwei Auswahlmöglichkeiten für die Tour: Man kann, von Wittstock startend, auf beiden Seiten der Müritz nach Waren fahren. In Röbel oder am Hafendorf in Rechlin kann man außerdem per Schiff oder Bus (mit Fahrrad-Anhänger) die Reise zum Endpunkt Waren fortsetzen und die Streckenlänge deutlich verkürzen.

Variante eins: 89 Kilometer (über Röbel, am Westufer der Müritz entlang, Fahrtzeit rund sechs Stunden). Bahnhof Wittstock – Klein Haßlow – Groß Haßlow – Dranse – Kuhlmühle – Sewekow – Ichlim – Troja – Krümmel – Lärz – Neu Gaarz – Vipperow – Zielow – Ludorf – Röbel – Marienfelde – Gotthun – Zierzow – Sietow Dorf – Sembzin – Klink – Eldenburg – Campingpark Kamerun – Bahnhof Waren.

Variante zwei: 77 Kilometer (durch den Nationalpark, am Ostufer entlang, Fahrtzeit rund fünf Stunden). Bahnhof Wittstock – Klein Haßlow – Groß Haßlow – Dranse – Kuhlmühle – Sewekow – Ichlim – Troja – Krümmel – Lärz – Rechlin – Rechlin Nord – Boek – Käflingsbergturm – Speck – Schwarzenhof – Federow – Bahnhof Waren.

Die Strecke: Variante 1, Bahnhof Wittstock – Bahnhof Waren (über Röbel). Die 89 Kilometer (Fahrtzeit gut sechs Stunden) lange MAZ-Landpartie führt vom Bahnhof in Wittstock auf einem straßenbegleitenden Radweg nach Klein Haßlow, über eine ruhige Landstraße weiter nach Groß Haßlow und über Feld- und Waldwege nach Dranse. Von dort geht es auf einem Mix aus straßenbegleitenden Radwegen, Landstraßen, Feld- und Waldwegen sowie Radstraßen nach Lärz. Von hier wird die Fahrt auf dem gut ausgebauten Müritz-Rundradweg entweder über Röbel ( Westufer, viele asphaltierte Teilstücke) oder Rechlin/ Boek (77 Kilometer, Fahrtzeit rund fünf Stunden, durch den Nationalpark, viele Stücke mit Kies-Sand stabilisiertem Radwegebelag) fortgesetzt nach Waren. Es kann problemlos individuell variiert werden – beispielsweise, wenn man von Rechlin oder Röbel mit dem Schiff oder Bus nach Waren weiterfährt. Es gibt immer mal wieder Steigungen auf der Strecke. Wenn man sich aber etwas mehr Zeit nimmt, ist die Tour auch für ältere Menschen und Kinder geeignet.

Sehenswürdigkeiten: Die Städte Wittstock, Röbel und Waren mit ihren historischen Stadtkernen verfügen über viele Sehenswürdigkeiten. Die Landschaft ist auf der gesamten Tour reizvoll, mit viel Wasser und idyllischen Orten.

Wittstock: historische Altstadt, gut erhaltene Stadtmauer (mit Wall- und Grabenzone), St.-Marien-Kirche (13. Jahrhundert), Parkanlagen und die alte Bischofsburg.

Röbel/ Müritz: Bürgergarten, St. Marien Kirche mit Aussichtsplattform und St. Nikolaikirche (13. Jh.), Hafen mit Promenade, Fahrgastschifffahrt, Müritz-Therme, Holländermühle mit einem schönen Blick über Röbel.

Waren: historische Altstadt, St. Marienkirche (13. Jh.) mit Turmbesteigung, St. Georgenkirche (13.Jh.) Müritzeum – Haus der 1000 Seen, Fischereimuseum, Marinemuseum, Stadthafen, Fahrgastschifffahrt nach Rechlin, Klink und Röbel. Von hier fahren auch die Nationalpark-Shuttlebusse ab. Im Schutzgebiet gibt es neben viel Natur beispielsweise in Federow eine Adlerbeobachtungsstation und den Aussichtsturm auf dem Käflingsberg bei Speck. In Rechlin Nord befindet sich das luftfahrttechnische Museum. Es gibt in vielen Dörfern Häfen, Bootsverleihstationen und schöne Kirchen.

Ein Schmuckstück ist die Oktogonkirche in Ludorf bei Röbel, gleich nebenan befinden sich das Gutshaus und ein schöner Park. In der Nähe hat man von einer Aussichtsplattform einen sehr tollen Ausblick auf das Naturschutzgebiet „Großer Schwerin“. In Klink sind unter anderem das Schloss, das Gutshaus und das Torhaus sehenswert, es gibt außerdem einen Hafen mit Fahrgastschifffahrt. Auf der gesamten Tour warten Naturschönheiten. Im Nationalpark führt der Radweg durch urige Wälder, imposante Moore und kristallklare Seen. Hier leben Kraniche, Hirsche und Seeadler. Am Westufer dagegen ist die Landschaft weit und hügelig: Viele Aussichts- und Picknickpunkte laden zum Verweilen ein. Wie immer warten viele kleine und größere Entdeckungen und viel Natur am Wegesrand. Wenn man sich nicht entscheiden kann, beide Seiten entdecken – es lohnt sich.

Einkehrmöglichkeiten: Es gibt viele Lokale entlang der Strecke, es dürfte sich für jeden Geschmack die passende Einkehrmöglichkeit finden lassen. Auf der Tour befinden sich auch schöne Orte, um zu picknicken – beispielsweise gibt es am Westufer viele Rastplätze mit herrlicher Aussicht auf die Müritz.

Bademöglichkeiten: An der Strecke befinden sich viele Badestellen – inklusive des tollen Blickes auf die Müritz. Auch das Wasser des Dransesees ist sehr klar und es gibt eine schöne Badestelle.

Wen trifft man hier? Die Strecke zwischen Wittstock/ Dosse und der Müritz ist recht menschenleer, auf dem Müritz-Rundradweg trifft man auf manch einen anderen Radfahrer oder Ausflügler.

MAZ-Tipp: Die Tour mit einer Schiffspartie verbinden und vom Hafendorf Rechlin oder Röbel mit dem Schiff nach Waren fahren (auf Linienschiffen werden die Räder generell gegen einen Aufpreis von vier Euro mitgenommen).

Von Lars Sittig