Wittenberge

In Brandenburg laden 7000 Kilometer ausgebaute Radwege zum Erkunden ein – vorbei an unberührten Flussauen, durch grüne Wiesen und Wälder zu geheimen Badestellen und idyllisch gelegenen Ausflugslokalen. Wo es am schönsten ist? Die MAZ-Redaktion empfiehlt ausgewählte Routen. Diesmal geht es auf den Elberadweg:...