Der bundesweit bekannte Brandenburger Künstler Rainer Opolka hat am Dienstag in Potsdam einen seiner berühmten „Wolfsmenschen“ vor dem Sitz des AfD-Landesverbandes aufgestellt. Die übergroße Skulptur zeigt den „ Hitlergruß“ und soll ein Zeichen gegen rechte Gewalt setzen.

Damit soll wenige Tage vor der Landtagswahl in Brandenburg vor einem Wahlerfolg der AfD gewarnt werden. Unterstützt wird die Aktion von der Vorsitzenden des Förderkreises „ Denkmal für die ermordeten Juden Europas“, Lea Rosh. Nach Angaben von Opolka verfolgten weitere rund 150 Unterstützer die Aufstellung des „Wolfsmenschen“ .

Opolka hat bereits mehrfach mit ähnlichen Aktionen bundesweit Schlagzeilen gemacht. Zuletzt hatte er Mitte Juli nach dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke ( CDU) mit übergroßen Wolfsfiguren zum Widerstand gegen Hass und Hetze aufgerufen. Nach den rechten Ausschreitungen in Chemnitz hatte Opolka im September vergangenen Jahres in der ostsächsischen Stadt ebenfalls solche Skulpturen aufgestellt.

Offener Brief an Kalbitz

Insgesamt war er nach eigenen Angaben bislang an 16 Orten, wo er „Menschenrechte und Demokratie gefährdet“ sah. Die Wolfsmenschen, die teilweise Waffen tragen, sind für den Künstler ein Symbol des Nationalsozialismus.

Rosh und Opolka hinterließen in Potsdam zudem einen offenen Brief an den Brandenburger AfD-Landeschef Andreas Kalbitz.

In dem Brief konfrontieren sie Kalbitz mit dessen Zitat aus einer Kyffhäuser-Rede. Kalbitz hatte davon gesprochen, die AfD sei die „letzte evolutionäre Chance für dieses Land. Danach kommt nur noch Helm auf“. An Kalbitz gerichtet, fragen Rosh und Opolka: „Wie ist dies zu verstehen? Kann man Sie wie folgt deuten: Sollte die AfD nicht legal an die Macht kommen, bleibt – die evolutionäre Chance ist ja dann vertan – nur die nationale Revolution? Wird diese gewaltsam sein? Bedarf es deshalb der Helme? Da sie vermutlich ja keine Motorrad- oder Blauhelme meinen: Benötigen wir dann Stahlhelme?“

Zuvor hatten sie AfD-Vertreter zu einem Dialog eingeladen. Davon habe aber kein Parteivertreter am Dienstag Gebrauch gemacht, sagte der Künstler auf Anfrage.

Opolka ist mit dem Verkauf von LED-Lampen bekannt geworden. Er ist bekennender Unterstützer der SPD.

Von MAZOnline