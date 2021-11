Potsdam

Zum vierten Mal in Folge gehören Wissenschaftler des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (Pik) zu den meistzitierten Forschern weltweit. Zwölf Mitarbeiter des Instituts auf dem Telegrafenberg, darunter die beiden Direktoren Ottmar Edenhofer und Johan Rockström, aber auch der früherer Pik-Chef Hans Joachim Schellnhuber sowie der bekannte Leiter der Abteilung Erdsystemanalyse, Stefan Rahmstorf, haben es in das vielbeachtete „Highly Cited“ Ranking der online-Plattform „Web of Science“ der Firma Clarivate Analytics geschafft.

In das Ranking aufgenommen wurden insgesamt etwa 6600 Forscherinnen und Forscher aus 70 Ländern. Sie machen etwa ein Prozent aller Wissenschaftler überhaupt aus und sind diejenigen, die in der Forschungslandschaft am meisten zitiert werden und damit einen großen Einfluss auf das Wissenschaftsgeschehen haben, weil sie bedeutende Forschungsleistungen zeigten. Das „Highly Cited“-Ranking umfasst sowohl Naturwissenschaften als auch Sozialwissenschaften.

Arbeit über Fächergrenzen hinweg

Dass das Pik als transdisziplinär arbeitendes Institut bei diesem Ranking so gut abschneidet, sieht das Haus selbst als Bestätigung seines Arbeitsansatzes. Die meisten der im Ranking erwähnten zwölf Mitarbeiter seien der Kategorie „Fachübergreifende Wissenschaft“ zuzuordnen, schreibt das Pik in einer Mitteilung. „Dies ist eine bemerkenswerte Bestätigung der hohen wissenschaftlichen Anerkennung der Arbeit über Fächergrenzen hinweg“, so die Pik-Pressestelle. Im Verhältnis zu seiner Größe beherberge das Haus sehr viele erfolgreiche Forscher.

Insgesamt steht die deutsche Forschung in dem Ranking nicht schlecht da. Beim Ranking der Institutionen findet sich die Max-Planck-Gesellschaft auf dem fünften Platz. Bei dieser Organisation arbeiten nämlich die meisten Forscher, die in das Ranking der Meistzitierten aufgenommen wurden. Den Spitzenplatz nimmt die Harvard Universität in Cambridge, Massachusetts ein. Dort allein arbeiten 188 der meistzitierten Forscher. Überhaupt sind laut der Liste die USA noch das Wissenschaftsland Nummer Eins. 41,5 Prozent, also fast die Hälfte der in die Liste aufgenommenen Forscher arbeiten in den USA.

Von Rüdiger Braun