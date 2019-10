Potsdam

Die Polizei sucht nach Zeugen, die am späten Montagabend einen brutalen Raubüberfall an der Autobahnraststätte Schieferberg ( Teltow-Fläming) bemerkt haben. Das Opfer, ein 52-Jähriger aus Weißrussland, erlitt Schnitt- und Schlagverletzungen, so die Polizei.

Die Täter hatten demnach zunächst an die Scheiben des Kleintransporters geklopft, in dem der Weißrusse Pause machte. Die Räuber, drei oder vier Personen, erweckten den Eindruck, auf einen platten Reifen hinweisen zu wollen. Unter diesem Vorwand lockten sie den Mann aus seinem Wagen.

Nach dem Aussteigen wurde er sofort überwältigt, mit Tritten und Schlägen traktiert und mit einem scharfen Gegenstand in den Fuß gestochen. Danach raubten die Täter die Geldbörse des Mannes und flüchteten auf der A10 in Fahrtrichtung Frankfurt (Oder).

Eine Sprecherin sagte der „ Berliner Morgenpost“, dass solche Überfälle keine Seltenheit seien. „Es kommen regelmäßig Personen aus osteuropäischen Ländern nach Berlin, um Gebrauchtautos zu kaufen“, sagte sie. „In den meisten Fällen führen sie größere Bargeldbeträge bei sich. Das nutzen die Täter aus. Sie locken sie aus ihren Autos, lenken sie ab und rauben ihnen das Geld. Dass dabei Gewalt angewendet wird, kommt nicht so häufig vor.“

Die Polizeiinspektion Teltow-Flämingbitte um Hinweise unter 03371/6000.

Von MAZonline