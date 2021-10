Brandenburg/Berlin

Die Polizei durchsucht am Donnerstagvormittag zahlreiche Wohnungen in Brandenburg und Berlin. Hintergrund ist eine großangelegte Razzia gegen die Hells Angels, die mit Drogen „in nicht geringen Mengen“ gehandelt haben sollen, wie das Polizeipräsidium Potsdam bestätigte. Zuvor hatten B.Z. und Welt berichtet.

Den Angaben des Präsidiums zufolge wurden Objekte an sechs Orten in Brandenburg durchsucht: In Potsdam, Werder, Stahnsdorf und Saarmund. Laut den genannten Medien sollen es insgesamt 17 Orte in der Berliner Region sein.

Gegen drei Personen sind laut Ministeriumssprecher Torsten Herbst Haftbefehle vollstreckt worden. Zwei von ihnen wurden von Spezialkräften festgenommen, eine weitere Person von der Bereitschaftspolizei. Die Haftbefehle hat das Amtsgericht Frankfurt (Oder) ausgestellt. Die Ermittlungen der Schwerpunktstaatsanwalt Organisierte Kriminalität in Frankfurt (Oder) richten sich noch gegen einen vierten Brandenburger, gegen den aber kein Haftbefehl vorliegt. Drei der Männer sind dem Potsdamer Chapter der Hells Angels zuzuordnen.

Spezialkräfte im Einsatz gegen Rocker

Mindestens 130 Beamte sind derzeit im Einsatz und durchsuchen Wohnungen, Gewerberäume und andere Orte. Hintergrund der Razzia ist die Software Encrochat. Die Kryptorisierungs-Software soll von den Hells Angels zur Abwicklung von illegalen Geschäften genutzt worden sein. Ermittler erlangten Zugang zu den Informationen – sie konnten illegale Absprachen in einer großen Zahl von Fällen nachverfolgen, weil sich die Kriminellen sicher fühlten auf ihren verschlüsselten Kommunikationswegen. Den jetzigen Razzien sind monatelange Ermittlungen vorausgegangen.

Was genau die Beamten sichergestellt haben, ist noch nicht bekannt. Die Polizei will im Laufe des Tages Details veröffentlichen. Es dürfte aber um die Sicherstellung von Datenträgern und Sachwerten gehen. Die Potsdamer Hells Angels waren jahrelang auch öffentlich sichtbar sehr aktiv: Sie hatten eine eigene Kneipe in der Potsdamer Innenstadt.

Von Ulrich Wangemann und RND