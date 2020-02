Potsdam

Bundesratspräsident Dietmar Woidke ( SPD) hat den Anschlag in Hanau als „Angriff auf uns alle“ bezeichnet. „Diese Tat ist abscheulich und feige“, sagte der Brandenburger Ministerpräsident am Donnerstag. „Wir werden nicht dulden, dass Hass, Rassismus und Gewalt unser Leben bestimmen.“

Brandenburgs stellvertretende Ministerpräsidentin Ursula Nonnemacher (Grüne) hält angesichts des Anschlags in Hanau ein gesteigertes Augenmerk auf den Rechtsextremismus für notwendig. „Ich bin geschockt von den Nachrichten aus Hanau und in Gedanken bei den Angehörigen der Opfer. Nun müssen alle Alarmglocken läuten“, schrieb die Gesundheitsministerin bei Twitter. „Bei Rechtsextremen sinken die Skrupel, tödliche Gewalt gegen alles vermeintlich ’Andere’ zu richten. Der Rechtsstaat muss hier eingreifen.“

SPD-Generalsekretär Erik Stohn äußerte sich ähnlich: „Diese schreckliche Tat macht uns fassungslos – sie darf uns aber nicht ratlos machen und lähmen. Im Gegenteil: Der zunehmende rechte Terror muss auf allen Ebenen konsequent bekämpft werden. Mit den Mitteln der Sicherheitskräfte, des Verfassungsschutzes, der Justiz – und ebenso politisch in der Zivilgesellschaft und in den Parlamenten.“

Die Landtage und der Bundestag seien aber, so Stohn weiter, inzwischen ein Teil des Problems: Rechte Gewalttäter und Rassisten würden „durch die AfD in ihrem schändlichen Handeln ermutigt und bestärkt“. Die Partei zersetze und untergrabe das parlamentarische System. „ Thüringen ist dafür ein Beispiel. Heute ist der Tag, dies deutlich auszusprechen.“

Kathrin Dannenberg und Sebastian Walter, die Fraktionschefs der Linken im Landtag, sehen den Anschlag von Hanau, auch als Konsequenz einer Politik, „die rechte Gewalt seit Jahren systematisch relativiert und kleinredet“.

Auch Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) meldete sich bei Twitter zu Wort. Für ihn steht der jüngste rechtsterroristische Akt in einer Reihe mit dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke und dem versuchten Angriff auf die Synagoge in Halle.

Im Wettstreit um den geschmacklosesten Politiker-Tweet lag der Berliner AfD-Chef Georg Pazderski ganz weit vorne. Scheinheilig fragte er: „Ist das wirklich noch das 2017 von der #Merkel-# CDU beschworene „ Deutschland in dem wir gut und gerne leben“?“ (Im CDU-Slogan war allerdings die Zeichensetzung korrekt).

In Hanau hatte ein Mann in der Nacht zehn Menschen getötet. Stunden nach dem Verbrechen an zwei unterschiedlichen Tatorten mit neun Toten entdeckte die Polizei die Leiche des mutmaßlichen Todesschützen in seiner Wohnung in Hanau. Dort fanden Spezialkräfte auch die tote Mutter des Mannes.

Nach Angaben des hessischen Innenministers Peter Beuth ( CDU) gibt es Hinweise auf ein „fremdenfeindliches Motiv“. Der Generalbundesanwalt ermittelt wegen Terrorverdachts. Unter den Todesopfern sind nach Angaben der türkischen Botschaft in Berlin auch fünf türkische Staatsbürger.

Von MAZonline/tk