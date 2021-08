Potsdam

In Brandenburg wird die Empfehlung der Ständige Impfkommission (Stiko) für eine Corona-Impfung von Kindern und Jugendlichen ab 12 Jahren begrüßt. „Die teilweise bestehende Verunsicherung ist damit beendet und die impfenden Ärztinnen und Ärzte bekommen eine klare Handlungsempfehlung“, sagte Nonnemacher am Montag der MAZ.

Sie empfahl Kindern, Jugendlichen und Eltern, die zahlreichen Impfangebote zu nutzen. „Wir sehen derzeit, dass die Zahlen der Corona-Neuinfektionen gerade bei den jüngeren Altersgruppen sehr schnell steigen.“

Redmann: Maskenpflicht nach Impfen an Schulen beenden

Der CDU-Fraktionsvorsitzende im Brandenburger Landtag hält das Risiko einer ernsthaften Corona-Erkrankung bei Schülern zwar für gering. Eine Impfung reduziere die Gefahr weiter. Die Stiko-Entscheidung gebe den Eltern mehr Sicherheit. Redmann rechnet damit, dass „bis zum Ende der Herbstferien jeder Jugendliche vollständigen Impfschutz erlangen kann“. Die Maskenpflicht an Schulen könne dann entfallen. „Die Maskenpflicht ist eine Belastung des Unterrichts, die vor diesem Hintergrund nicht mehr gerechtfertigt ist“, so Redmann.

Linke: Regierung muss jetzt Impf-Tempo erhöhen

Zustimmung zur Einschätzung der Stiko kommt auch von der brandenburgischen Linken, allerdings erklärte Fraktionschef Sebastian Walter, eine Impfung dürfe „nicht zur Voraussetzung sozialer Teilhabe von Kindern und Jugendlichen gemacht werden“. Brandenburgs Landesregierung müsse jetzt das Tempo erhöhen, denn die Zahlen der infizierten Kinder und Jugendlichen steige stark an.

Das Land müsse Kinder ab zwölf Jahren flächendeckend Impfungen anbieten, fordert Walter. „Das heißt auch, nicht nur an Oberstufenzentren Impfangebote zu machen, sondern auch an allen Oberschulen und Gymnasien.“ Der geplante Einsatz von Impfbussen an Schulen müsse jetzt während der Unterrichtszeit schnell umgesetzt werden.

Grüne: Ziel bleibt Offenhalten der Schulen

Petra Budke, Fraktionsvorsitzende der Grünen-Fraktion im Brandenburger Landtag äußerte, sie rechne jetzt mit einer Ausweitung des Impfangebots. an die Eltern appellierte Budke, ihre Kinder immunisieren zu lassen. „So können wir der vierten Welle entgegenwirken“, so die Grünen-Politikerin. Ziel bleibe es, Schulen und Jugendeinrichtungen offen zu halten.

SPD-Fraktionschef Erik Stohn empfahl den Eltern, ihre Kinder möglichst rasch impfen zu lassen. „Eltern, Jugendliche und Kinderärzte, die auf diese Einschätzung der Stiko gewartet haben, können vielerorts kurzfristig Termine machen“, sagte Stohn. „Ich empfehle die Terminvereinbarung jetzt vorzunehmen, bevor im September die Auffrischungsimpfungen für die ersten Gruppen anstehen.“

Menschen, die besonders durch Covid-19 gefährdet sind, können in Brandenburg ab September eine Corona-Auffrischungsimpfung erhalten, wenn die letzte Impfung sechs Monate zurückliegt. Dies hatte das Gesundheitsministerium am Wochenende angekündigt.

Von Ulrich Wangemann und Igor Göldner