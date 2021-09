Potsdam

In dieser Woche steigerte sich noch einmal die Diskussion über den Zutritt zu Gaststätten und Veranstaltungen unter Corona-Bedingungen. Die Verschärfung von 3G zu 2G – also nur noch Zutritt für Geimpfte und Genesene, wenn die Gastronomen und Veranstalter mehr Gäste empfangen wollen – bewegt die Gemüter auch in unserer Leserschaft.

Es sind Menschen, nicht Zahlen einer Statistik

Eva Maria Kluck aus Stahnsdorf, findet, dass die Regierenden es sich zu einfach machen wollen: „Das Coronavirus hat die ganze Welt eiskalt erwischt und wir alle mussten in den letzten Jahren viel lernen und auch viele Einschränkungen ertragen. Es gab und gibt für alle den Prozess der Einsicht in Einschränkungen unseres Lebensbereiches. Es ist gelungen, durch die leider auch oft unangenehmen Maßnahmen Verbesserungen zu erreichen.

Doch nun macht man es sich doch zu einfach. Es gibt nur noch zwei Kategorien von Menschen. Erstens die Getesteten, die Geimpften und die Genesenen. Zweitens: die Impfunwilligen. Letztere werden allgemein als eine Gruppe behandelt. Dabei werden keine Unterscheidungen vorgenommen. Immerhin gibt es eine große Anzahl von Kindern, die noch nicht geimpft werden können. Dann gibt es über 165 000 Menschen, die aus christlichem Glauben die Impfung ablehnen. Dann gibt es noch Menschen, die aus medizinischen Gründen eine Impfung ablehnen, da die gesundheitlichen Folgen nicht einzuschätzen sind.

Etwas aber habe ich noch nicht gehört: Wie werden diese Menschen geschützt und unterstützt? Die Isolierung dieser Menschen führt unweigerlich zu ihrer Vereinsamung, die, wie mir bekannt ist, zu Depressionen bis hin zu Suizidgedanken führt. Im Gegenteil. Es wird nachgedacht, wie sie noch extremer ausgegrenzt werden können. Hier muss unbedingt ein Umdenken erfolgen, denn es handelt sich bei beiden Gruppen um Menschen und nicht nur um Zahlen einer Statistik.“

Herabgestuft zu Bürgern 2. Klasse

Harald Oczko aus Großbeeren sorgt sich darum, dass die verschärften Regeln immer mehr ausgeweitet werden: „Sind wir hierzulande unterdessen völlig verrückt geworden? Mithin drängt sich die Frage auf, was kommt denn als Nächstes? 2G-Regel für Supermärkte, Arztpraxen, Behörden usw.? Nachdem der Rechtsstaat in der ersten Stufe bereits zum Verordnungsstaat umfunktioniert worden ist, nun als Stufe zwei in Form des Aussortierens der Landsleute in Geimpfte und Ungeimpfte, wobei Letzteren die Grundrechte schlichtweg per se verweigert und sie zu Bürgern 2.Klasse herabgestuft werden. Bekanntlich gibt es hierzulande keine Impfpflicht. Es ist also schlicht und ergreifend daneben und höchst unlauter, gegen Landsleute, die das Impfangebot ablehnen, Stimmung zu machen, ohne überhaupt die Gründe zu kennen.“

Spannungen und Spaltungen

Für Ulrich Peschel aus Bad Belzig will 2G-Betriebe boykottieren: „Getestete sind genauso sicher nicht ansteckend wie geimpfte oder genesene Personen (siehe Kekulés Corona-Kompass im MDR). Zurzeit braucht es mehr Toleranz und Solidarität. Die Umsetzung der 2G-Regel verstärkt die Spannungen und Spaltungen.Deshalb werde ich Betriebe, die die 2G-Regel umsetzen, boykottieren.“

Angst vor Impfreaktionen

Gegen Beschimpfungen wegen Nicht-Impfens wehrt sich Matthias Salchow aus Hohen Neuendorf: „Sehr schockierte mich die hetzerische Aussage der Chefin vom Hausärzteverband Brandenburg, Karin Harre: „So ziemlich jeder, der nicht geimpft ist und Corona noch nicht hatte, wird es bekommen, es sei denn, er lebt wie ein Einsiedler.“ Was bildet sie sich ein, auf so unverantwortliche Art und Weise Angst und Schrecken zu verbreiten?

Es gibt keine Impfpflicht, verdammt noch mal! Die Frau ist ja selber Hausärztin, aber von ihr möchte ich nicht behandelt werden. Was sagt sie, wenn sich einer ihrer Patienten panisch vor den häufigen Impfreaktionen fürchtet?

Aber das liegt ja voll im Trend, diese allgemeine Hexenverfolgung der bösen „Impfunwilligen“. Eine Leserbriefschreiberin beschimpfte sie als „asozial“ und Herr Gauck nennt sie gar „Bekloppte“. Jeder, der den Piks ablehnt, hat seine Gründe, oftmals eben nackte Furcht. Dem begegnet man sicher nicht mit Drohungen oder frechen Beleidigungen!“

Von MAZonline