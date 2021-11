Potsdam

Der Ampel-Koalitionsvertrag, den SPD, Grüne und FDP im Bund präsentierten, ist von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) begrüßt worden. Dieser sei eine gute Grundlage, damit Deutschland wieder stabile Verhältnisse bekomme, sagte Woidke am Mittwoch auf Anfrage. Aus seiner Sicht trägt der Vertrag „eine brandenburgische Handschrift“. Er nannte den Mindestlohn, der auf 12 Euro erhöht wird. Davon würden in Brandenburg 360 000 Menschen profitieren.

Zum geplanten vorzeitigen Kohleausstieg äußerte sich Woidke zurückhaltend-skeptisch. Der Zeitpunkt für den Kohleausstieg werde sich entscheiden, wenn es ausreichend Versorgungsalternativen an erneuerbaren Energien gebe. „Da steht besonders vor dem Minister für Wirtschaft und Klima eine riesengroße Herausforderung“, merkte Woidke an. Das neue Ressort soll in der künftigen Bundesregierung aller Voraussicht nach Grünen-Chef Robert Habeck übernehmen.

Mehr neue Arbeitsplätze als verloren gehen

Woidke wies auf die erforderliche Schaffung von Industriearbeitsplätzen hin. Es müssten mehr geschaffen werden wie durch den Kohleausstieg verloren gingen, betonte er.

Bislang ist gesetzlich vereinbart, dass Deutschland bis spätestens 2038 aus der Kohleverstromung aussteigt. Im Koalitionsvertrag heißt es: „Zur Einhaltung der Klimaschutzziele ist auch ein beschleunigter Ausstieg aus der Kohleverstromung nötig. Idealerweise gelingt das schon bis 2030.“

„Der Ausstieg setzt voraus, dass andere Energieträger da sind, um die Versorgung sicher zu stellen“, sagte Woidke. „365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag muss der Strom aus der Steckdose sicher sein.“ Davon werde es abhängen, wann der Zeitpunkt sein werde. Es dürfe nicht passieren, dass aus der Kohle ausgestiegen werde und gleichzeitig Strom aus Polen oder Atomstrom aus Frankreich bezogen werde.

CDU übt Kritik an Verhandler Woidke

Scharfe Kritik am Ampel-Koalitionsvertrag kam von der CDU. Es sei enttäuschend, dass trotz der Teilnahme von Ministerpräsident Woidke an den Verhandlungen die Themen der Menschen in Ostdeutschland so wenig Raum einnehmen würden, sagte Fraktionschef Jan Redmann der MAZ. „Im Gegenteil: Das Abrücken vom Kohlekompromiss ist eine bittere Enttäuschung für die Lausitz.“ Olaf Scholz und auch Dietmar Woidke hätten im Wahlkampf anderes versprochen, so Redmann.

Scholz: „Die Ampel steht.“

Am Mittwoch präsentierten die Parteivorsitzenden und der vermutlich künftige Kanzler Olaf Scholz (SPD) in Berlin ihren 177-seitigen Koalitionsvertrag mit dem Titel „Mehr Fortschritt wagen. Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit“ der Öffentlichkeit. „Die Ampel steht“, sagte Scholz. Er betonte: „Es geht nicht um eine Politik des kleinsten gemeinsamen Nenners, sondern um eine Politik der großen Wirkung. Wir wollen mehr Fortschritt wagen.“

Im Koalitionsvertrag wurde unter anderem festgeschrieben: Um Wohnen bezahlbar zu machen, soll die Mietpreisbremse verlängert und verschärft werden. Den gesetzlichen Mindestlohn wollen SPD, Grüne und FDP auf 12 Euro pro Stunde erhöhen. Sie verständigten sich zudem auf die Bildung eines neuen Bundesministeriums für Bauen. Vorgesehen ist auch eine Erweiterung des Wirtschaftsministeriums um das Thema Klimaschutz. Bis 2030 soll Deutschland 80 Prozent seines Stroms aus erneuerbaren Energien beziehen.

Grüne erhalten fünf, FDP vier Ressorts

Auch über die Verteilung der Ressorts verständigten sich SPD, Grüne und FDP bereits. Die SPD wird mit Olaf Scholz künftig den Kanzler stellen und zudem sechs Ministerien bekommen, die Grünen fünf und die FDP vier. Die SPD übernimmt demnach das Innen- und Verteidigungsministerium, ein neu geschaffenes Bauministerium, sowie die Ressorts Gesundheit, Arbeit und Soziales sowie wirtschaftliche Zusammenarbeit. Auch den Kanzleramtsminister wird sie stellen.

An die Grünen geht ein neu geschaffenes Wirtschafts- und Klimaministerium, das Außenministerium sowie die Ressorts Umwelt/Verbraucher, Agrar/Ernährung und Familie. Die FDP bekommt das Finanz-, Verkehrs-, Bildungs- und das Justizministerium. Offiziell wurden die Namen der Ministerinnen und Minister noch nicht genannt. Als wahrscheinlich gilt, dass Grünen-Chef Robert Habeck das Ressort Wirtschaft/Klima übernimmt und zugleich Vize-Kanzler wird. Co-Chefin Annalena Baerbock soll Außenministerin werden. Als sicher gilt, dass FDP-Chef Christian Lindner Finanzminister wird.

Von Igor Göldner