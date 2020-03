Politisch motivierte Kriminalität in Brandenburg auf Rekordniveau

Potsdam

Im Superwahljahr 2019 kam es zu einem deutlichen Anstieg der politischen Straftaten in Brandenburg. Die Sicherheitsbehörden registrierten 2019 insgesamt 2978 Fälle, das entspricht einem Anstieg um 52,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie Innenminister Michael Stügben ( CDU) am Freitag mitteilte.

Das ist ein Rekordwert, seitdem die politisch motivierten Kriminalität (PKM) in Brandenburg statistisch eigens erfasst wird, nämlich seit dem Jahr 2001. Hauptursache für den drastischen Anstieg ist laut Stübgen die politisierte Stimmung im Zuge von Europa- und Kommunalwahlen und der Landtagswahl im September.

„Gespaltene Gesellschaft“

„Der bedauerliche Rekord an politisch motivierter Kriminalität, den wir 2019 zu verzeichnen hatten, zeigt wie gespalten unsere Gesellschaft an ihren Rändern mittlerweile ist. Hetzer von rechts und links versuchen diesen Spalt immer tiefer in unsere Gesellschaft zu treiben“, sagte Stübgen und kündigte an: „Dem werden wir noch viel deutlicher Einhalt gebieten als zuvor. Wir werden den Feinden unserer Demokratie nicht nachgeben.“

Sowohl im linken als auch im rechten Lager stiegen die Fallzahlen deutlich an. Straftaten und Vergehen, die dem linken Spektrum zugeordnet werden können, steigen um mehr als 180 Prozent auf 535 Fälle (2018: 190). Deutlich mehr Delikte kamen von rechts: Hier wurden insgesamt 1.932 Fälle erfasst.

Rechte Gewalttaten bleiben Hauptproblem

Die Anstiege auf beiden Seiten sind vor allem auf das Wahljahr 2019 zurückzuführen. Es handelt sich überwiegend um beschmierte oder zerstörte Wahlplakate. Die Täter können meist nicht ermittelt werden. Entsprechend niedrig ist die Aufklärungsquote. Sie liegt insgesamt nur bei rund 48 Prozent.

Rechte Gewalttaten und Angriffe auf Asylbewerber, Ausländer oder politische Andersdenkende bleiben weiterhin das größte Problem, wie die Zahlen zeigen. Zwar ging die Zahl der rechten Gewalttaten um knapp 27 Prozent zurück. Mit 90 Fällen ist das Problem aber deutlich größer als die entsprechenden Übergriffe im linksmotivierten Spektrum (24 Fallzahlen).

Angriffe auf Politiker

Der Anteil fremdenfeindlicher Straftaten habe sich in den letzten zehn Jahren fast vervierfacht, sagte Polizeipräsident Roger Höppner. „Besondere Sorge bereiten mir auch Bedrohungen und Beleidigungen in Form von Hasspostings im Internet, die sich insbesondere gegen Politiker und ehrenamtliche Mandatsträger richten“, sagte er.

Politisch motivierte Kriminalität von Ausländern spielt statistisch gesehen keine große Rolle. Die Fallzahl sank um 22 Prozent auf 32 Fälle.

