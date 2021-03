Potsdam

Gewalttätige Übergriffe von Rechtsextremen auf Geflüchtete, politische Gegenspieler, Homosexuelle, Obdachlose und Vertreter anderer gesellschaftlicher Gruppen haben im Jahr 2020 leicht abgenommen, jedoch stechen einige besonders brutale Fälle heraus. Der Verein Opferperspektive hat im Corona-Jahr 130 Gewaltdelikte registriert – zwölf weniger als im Vorjahr und 44 weniger als 2018.

Die Attacken hätten eine „erschütternde Beiläufigkeit und Normalität“ im Bundesland erreicht, sagte Opferhilfe-Geschäftsführerin Judith Porath. Der Verein geht davon aus, bei Weitem kein objektives Bild der Gewalt und Bedrohung zeichnen zu können: „Das Dunkelfeld ist sehr groß“, so Porath.

Die Bedrohungslage sei trotz des Rückgangs der bekanntgewordenen Fälle weiter sehr hoch, sagte Porath. Problematisch sei unter anderem, dass während der Corona-Pandemie Angriffe im Wohnumfeld zugenommen hätten. Dies sei besonders bedenklich, weil der Wohnbereich für alle Menschen ein wichtiger privater Rückzugsraum sei.

Auto als Tatwaffe: Asylbewerber mussten vom Fahrrad abspringen

Aktenkundig sind dennoch etliche haarsträubende Fälle. So wurden im Mai in Guben (Spree-Neiße) Asylbewerber, die mit Fahrrädern auf dem Weg zum Supermarkt waren, mit Autos angegriffen – die Opferperspektive geht von Tötungsabsicht aus. Drei Männer aus Äthiopien, Eritrea und Somalia waren derart bedrängt worden, dass einer von ihnen vom Rad springen mussten, um sich zu retten. Das Auto fuhr sich bei der Aktion auf dem Bordstein fest. Die Polizei nahm wenig später zwei polizeibekannte junge Männer fest, einer von ihnen wird der rechten Szene zugeordnet.

Laut Polizeipräsidium gehen die Ermittler allerdings davon aus, dass der Fahrer unter Drogen stand und die Kontrolle über das nicht zugelassene Fahrzeug verlor – ermittelt werde daher wegen Fahrens ohne Fahrelaubnis und Drogenkonsums. Eine rassistische Motivation lasse sich nicht belegen. Zuvor waren bereits vier Flüchtlinge im Gubener Stadtpark bedrängt und zwei von ihnen geschlagen und getreten worden.

Opferperspektive-Berater Joschka Fröschner bezeichnete den Einsatz von Autos als Waffe als regelrechten „Sport“ in der rechten Szene. Ein junger Mann aus Gambia wurde im Ami in Wittstock/Dosse (Ostprignitz-Ruppin) auf dem Weg zu seiner Ausbildungsstätte von mehreren Rechten attackiert. Sie stellten ihm zunächst ihr Auto in den Weg und schlugen ihn dann mit einem Baseballschläger.

Hunde auf Flüchtlingskinder gehetzt

Zum Bereich gefährlicher Körperverletzung zählt die Opferperspektive 48 Taten im Jahr 2020 – darunter fallen Angriffe mit Waffen und Hunden. So beleidigten laut dem Verein im April 2020 Nachbarn aus Werder/Havel drei tschetschenische Schülerinnen nahe der örtlichen Asylunterkunft und drohten, ihre Hunde auf die Flüchtlingskinder zu hetzen. Als Mitbewohner zur Hilfe eilten, zückte ein Angreifer ein Messer und schlug einen Afrikaner nieder.

Ein antisemtischer Angriff von September 2020 machte ebenfalls Schlagzeilen: Damals wurde ein Mitglied einer jüdischen Gemeinde in Potsdam von einer Leiter gestoßen, als er Vorbereitungen für das Laubhüttenfest traf. Wo jüdisches Leben lebendig sei im Land, werde es auch verstärkt angegriffen, sagte Opferhilfe-Berater Fröschner.

Schont die Justiz in Cottbus rechte Straftäter?

Scharfe Kritik übt der Verein an der Justiz im Süden Brandenburgs. Dort sei eine „Strafverfolgung rechter Täter nicht vorhanden“, so Berater Fröschner. Im Gerichtsbezirk Cottbus harrten mehrere brutale Angriffe seit Jahren der gerichtlichen Aufarbeitung. Dabei geht es um Verfahren gegen zwei rechte Kampfsportler aus Spremberg wegen rassistischer Übergriffe zum Jahreswechsel 2016/2017 – darunter eines wegen versuchter Tötung und eines wegen gefährlicher Körperverletzung. Gerichtsverhandlungen hätten noch nicht stattgefunden, heißt es von der Opferperspektive. Gleiches gelte für den Angriff auf Flüchtlinge in der Silvesternacht 2018 in Cottbus-Sachsendorf – obwohl Videoaufnahmen von Tat und Tätern existierten.

Sorge bereitet der Opferhilfe insgesamt, dass von den rechten, rassistischen und antisemitischen Angriffen, die der Beratungsstelle bekannt geworden sind, vermehrt Frauen, Kinder und Jugendliche betroffen waren.

Mehr als ein Drittel der Opfer waren minderjährig

Demnach waren 26 Prozent der direkt Betroffenen weiblich – damit war es der höchste Anteil der vergangenen fünf Jahre; 2018 waren es 18 Prozent. Mehr als jede dritte von rechter Gewalt selbst oder als Zeuge betroffene Person (39 Prozent) sei minderjährig gewesen. Mehr als 30 Prozent der direkt Betroffenen waren demnach Kinder und Jugendliche. Zwei Jahre lag der Anteil nach Angaben der Beratungsstelle noch bei 20 Prozent. „Insbesondere in den Angriffen auf Kinder und Frauen wird die brutalisierende Wirkung des Rassismus deutlich“, sagte Geschäftsführerin Judith Porath.

Schwerpunkte seien im vergangenen Jahr die Uckermark mit 18 Angriffen, darunter zwölf Fälle allein in Prenzlau, die Landeshauptstadt Potsdam mit 15 Fällen und Cottbus mit zwölf Fällen gewesen. In Südbrandenburg sei die Zahl rechter und rassistischer Gewalttaten entgegen dem Trend zum leichten Rückgang insgesamt gestiegen.

Die Opferperspektive dokumentiert seit 2002 rechte Gewalttaten in Brandenburg, die für die Opfer erhebliche Folgen haben. Reine Sachbeschädigungen und Diskriminierungen werden nicht erfasst. Nach einem starken Anstieg der Angriffe von 98 Fällen im Jahr 2014 auf 203 im Jahr 2015 und 221 im Jahr 2016 wurden wieder weitgehend sinkende Zahlen verzeichnet.

