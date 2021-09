Rechte Gewalt in Brandenburg seit 1990: Anschläge, Hetzjagden, Übergriffe

Potsdam

Vor 30 Jahren, am 17. September 1991, sorgten die brutalen ausländerfeindlichen Übergriffe in Hoyerswerda für Entsetzen. Neonazis hatten Ausländer in einem Heim angegriffen und Hunderte Schaulustige jubelten. Die Ausschreitungen sind Teil einer Welle rechtsradikaler Gewalt in dieser Zeit in Ostdeutschland.

In Brandenburg ist die Liste ausländerfeindlicher und rechtsextremer Übergriffe und Anschläge seit 1990 lang. Der überwiegende Anteil der rechts motivierten Gewalttaten richtete sich gegen Personen mit Migrationshintergrund.

25. November 1990: Der Angolaner Amadeu Antonio wird in Eberswalde eines der ersten Todesopfer von Ausländerhass in den ostdeutschen Ländern. Aus einer Gruppe von etwa 50 Skinheads heraus wird Antonio angegriffen und brutal verprügelt. Der 28-Jährige stirbt nach knapp zwei Wochen im Koma an den Folgen der Schläge. Fünf der jugendlichen Täter werden wegen des Angriffs verurteilt, die längste Strafe beträgt vier Jahre Haft.

26. September 1992: Neonazis setzen die Baracke 38 in der Gedenkstätte des ehemaligen KZ Sachsenhausen in Brand. Das Gebäude, in dem ein „Museum für die Leiden der jüdischen Kameraden“ untergebracht war, wurde zerstört. Zwei der Täter wurden ermittelt und 1995 zu Haftstrafen verurteilt.

16. Juni 1996: Zwei Neonazis pöbeln in Mahlow (Teltow-Fläming) den aus Jamaika stammenden Briten Noel Martin und zwei seiner Freunde an. Als die drei Männer mit ihrem Auto wegfahren, werden sie von den Neonazis mit einem Auto verfolgt und bedrängt und schließlich mit einem Stein beworfen. Martin verliert die Kontrolle und prallt gegen einen Baum. Er ist seitdem querschnittsgelähmt. Die beiden Neonazis bekamen Haftstrafen von acht und zwölf Jahren. Martin starb 2020 im Alter von 60 Jahren.

Überfall auf Schüler aus Berlin

Sommer 1998: Rechtsextreme Gewalttäter überfallen in Rheinsberg dunkelhäutige Schüler aus Berlin. Sie wurden rassistisch angepöbelt und geschlagen. Der städtische Kulturdezernent wurde zusammengeschlagen und schwer verletzt. Der Haupttäter wurde im Schnellverfahren zu vier Wochen Dauerarrest verurteilt.

13. Februar 1999: Auf der Flucht vor einer ihn verfolgenden Skinhead-Bande tritt der Algerier Omar Ben Noui die Glastür zu einem Wohnhaus in Guben (Spree-Neiße) ein und zieht sich tödliche Verletzungen an der Hauptschlagader zu. Die Skinheads, die an der Hetzjagd beteiligt waren, werden zu Strafen von bis zu drei Jahren verurteilt.

3. September 2003: Brandanschlag auf ein türkisches Bistro in Hennigsdorf (Oberhavel). Der ehemalige Vorsitzende der rechtsextremen „Kameradschaft Oberhavel“, Karsten Giese, warf einen Molotowcocktail auf das noch geöffnete Bistro. Sein Motiv: Hass auf Türken. Die sechs Türken und Deutsche, die sich im Bistro aufhielten, entgingen knapp einer Katastrophe.

2003 und 2004: Die „Kameradschaft Freikorps“ verübt im Havelland mehrere Brandanschläge gegen Imbissbuden asiatisch- oder türkischstämmiger Besitzer, die sie aus Brandenburg vertreiben wollen. Elf Neonazis werden als Rechtsterroristen verurteilt.

