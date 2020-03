Warum der Verfassungsschutz jetzt das „Compact“-Magazin beobachtet

Potsdam

Verachtung für Angela Merkel, Treue gegenüber Kreml-Herrscher Wladimir Putin und immer volles Rohr gegen Flüchtlinge: Das Magazin „ Compact“, dessen Verlagssitz Werder/ Havel (Potsdam-Mittemark) ist, darf ab sofort vom Verfassungsschutz mit nachrichtendienstlichen Mitteln beobachtet werden. Das Zentralorgan der Verschwörungstheoretiker gilt – genau wie der AfD-Flügel um den Brandenburger AfD-Chef Andreas Kalbitz – nun offiziell als Verdachtsfall. „Das Magazin bedient sich revisionistischer, verschwörungstheoretischer und fremdenfeindlicher Motive“, sagte Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldewang am Donnerstag.

Kampfblatt der neuen Rechten

Die Verbindung des Magazins zur AfD ist offensichtlich, denn die Redaktion um den in Falkensee ( Havelland) wohnhaften Gründer Jürgen Elsässer hat den Aufstieg der Rechtspopulisten publizistisch wohlwollend begleitet. Es führt sogar eine Sonderedition mit Reden und Interviews des AfD-Politikers und Flügel-Gründers Björn Höcke (“Interviews, Reden, Tabubrüche“).

Wo Compact politisch steht ist offensichtlich. Kanzlerin Angela Merkel widmete das Heft eine Titelseite mit der Überschrift: „Königin der Schlepper“. Ein anderes Heft erschien unter dem Titel: „Warum Beate Zschäpe freigelassen werden muss.“

Dem Umsturz das Wort reden

„Ein kämpferisches Magazin, das phasenweise regelrecht den Umsturz propagiert hat“, nennt Gideon Botsch, Leiter der Emil Julius Gumbel Forschungsstelle Antisemitismus und Rechtsextremismus (EJGF) in Potsdam die Publikation. Sie werde völlig zu Recht vom Inlandsgeheimdienst beobachtet.

Der „Spiegel“ bezeichnet Herausgeber Elsässer als „Stichwortgeber der Neuen Rechten“, denn der 63-Jährige hält Reden bei Pegida und pflegt Austausch mit anderen Szenegrößen wie dem Publizisten Götz Kubitschek. Begonnen hatte Elsässer als Linksradikaler.

Umdeutung der Geschichte – eine Konferenz in Brandenburg

In Brandenburg/Havel hat Compact für den 9. Mai eine Konferenz von Geschichtsrevisionisten angesetzt. Titel: „ Verbrechen an Deutschen – Vertreibung, Bombenterror, Massenvergewaltigung“. Der Tag ist mit Bedacht als Provokation gewählt: Am 8. Mai vor 75 Jahren endete der Zweite Weltkrieg, den Deutschland mit seinem Überfall auf Polen 1939 begonnen hatte. Brandenburg/Havel ist ein historisch schwer belasteter Ort. Dort wurden im Dritten Reich die ersten Krankenmorde durchgeführt. Mitten in der Stadt töteten die Nazis 9000 Patienten. Diese Morde an Deutschen scheinen auf der Compact-Konferenz aber keine Rolle zu spielen.

Compact-Chef spricht von Hexenjagd

Compact hat auf seiner Web-Page auf die neue Situation reagiert und bezeichnet die Beobachtung von Höcke-Flügel und Compact als „neue Hexenjagd“ und bezeichnet den Verfassungsschutz als „politisches Instrument der Eliten“. Bei der Gelegenheit bewirbt die Magazin-Homepage gleich noch die Höcke-Sonderedition. Der verlagseigene Band habe „umfangreiches Material vorgelegt, dass der Mann völlig zu Unrecht dämonisiert wird“.

Von Ulrich Wangemann