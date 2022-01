Potsdam

Vertonte Gewaltfantasien, Mordaufrufe und menschenverachtende Texte: Die Polizei in Brandenburg hat im vergangenen Jahr mehr Tonträger als jugendgefährdend eingestuft und zur Indizierung angezeigt als in 2020. Wie das Innenministerium am Donnerstag mitteilte, legte das Landeskriminalamt (LKA) bis Dezember 2021 76 Tonträger bei der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien vor, das waren 15 mehr als im Vorjahr. 71 Medien waren rechtsextremistisch, fünf linksextremistisch orientiert.

Die Gruppen tragen Namen wie „Kriegstreiber“ oder „Legion Germania“, in ihren Texten heißt es etwa: „Stark Pigmentierte und fremde Clans, so sieht es aus in deutschen Städten. Wann wehrt ihr euch und werdet wach?“ Oder auch: „Wir sind deutsche Patrioten, stehen im Kampf gegen die Chaoten. Zerschlagen gemeinsam die Rote Pest. Geben der ganzen Drecksbrut den Rest (…) Und auch die Verräter, diese Maden, wir zertreten sie wie Schaben. Endlich baumeln sie am Strick. Dem Rest, dem brechen wir das Genick.“

Jugendliche im Visier

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) warnte: „Die brandenburgische Polizei hört bei Hass und Hetze genau hin. Extremisten gelingt es aber auch immer wieder, Jugendliche ins Visier zu nehmen.“ Es sei wichtig, dass die Polizei weiterhin konsequent vorgehe und über menschenverachtende Texte aufkläre, so Stübgen. Die Zahl der angeregten Indizierungen zeige deutlich, dass der Schwerpunkt auch im vorigen Jahr im Kampf gegen rechtsextremistische Hassmusik liege.

Das Brandenburger LKA, genauer die Abteilung Staatsschutz, ist laut Stübgen bundesweit die aktivste Polizeidienststelle, wenn es um die Indizierung von jugendgefährdenden Liedern geht. Die Zahlen zeigen eindeutig, dass der Schwerpunkt der beanstandenden Medien aus dem rechtsextremen Spektrum stammt: Von den bislang mehr als 1.100 Tonträgern, die in die Liste der jugendgefährdenden Medien aufgenommen wurden, stammten 977 von rechtsextremen und 60 von linksextremen Gruppen. 65 Tonträger wurden als gewaltverherrlichend ohne politischen Hintergrund eingestuft.

In acht Fällen leitete das LKA Ermittlungsverfahren gegen Produktions- und Vertriebsfirmen von extremistischen Tonträgern ein.

Von Torsten Gellner