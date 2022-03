Rechtsstreit der Hohenzollern gegen Historiker Süß beendet

Potsdam

Eines der umstrittensten Verfahren der Hohenzollern gegen einen Historiker ist beigelegt: Die Familie des ehemaligen preußischen Königs hat ihre einstweilige Verfügung gegen den Potsdamer Geschichtswissenschaftler Winfried Süß zurückgezogen. Das bestätigten Süß und die Familie der Hohenzollern gleichermaßen. „Damit ist ein unerfreulicher Rechtsstreit nach mehr als zwei Jahren klipp und klar gewonnen“, äußerte Süß.

Dagegen sagte der Sprecher der Hohenzollern, Michael Langer, die Familie habe die im MAZ-Interview Anfang Februar angekündigte Linie fortgesetzt, medienrechtliche Verfahren zu beenden. Das Verfahren gegen Süß sei das letzte gegen einen Historiker gewesen. Man habe den Streit nicht in die nächste Instanz tragen wollen. Langer wies darauf hin, dass kein Urteil ergangen sei. An der Klagepraxis der Familie hatte sich scharfe Kritik entzündet.

Es ging um die Behauptung, die Familie fordere Mitsprache

Bei dem Rechtsstreit ging es um die Frage, ob die Hohenzollern ein Mitspracherecht bei der Darstellung der Familiengeschichte in öffentlichen Museen und Ausstellungen verlangt habe. Das Berliner Kammergericht, bei dem der Fall anhängig war, hatte erklärt, es sehe die Kritik von Süß an einem solchen Mitspracherecht als Meinungsäußerung an, die vom Grundgesetz gedeckt sei.

Außerdem hatte das Gericht angedeutet, selbst bei einer Einordnung als Tatsachenbehauptung wäre die Äußerung des Historikers nicht unwahr – so eine vorläufige Einschätzung des Gerichts. Aus diesen Gründen hätte eine Berufung des Wissenschaftlers gegen die Verfügung Aussicht auf Erfolg. Die Kosten des Rechtsstreits müssten die Hohenzollern tragen, erklärte Historiker Süß.

Süß: „Signal an alle Wissenschaftler“

Süß sagte zu dem Ausgang des Verfahrens: „Das ist ein Signal an alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sich nicht einschüchtern zu lassen. Er stärkt unsere demokratische Geschichtskultur, die von der Vielfalt ihrer Stimmen lebt und in der kein Akteur anderen seine Sicht per Anwaltsschreiben aufzwingen kann.“ Unter anderem hatte sich die Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD) öffentlich kritisch zu der Klagewelle der Hohenzollern gegen Forscher, Journalisten und Politiker gewandt.

Kern der Auseinandersetzung ist die Frage, wie die Rolle des ehemaligen Familienoberhaupts vor und nach der Machtergreifung Hitlers einzuschätzen ist. Davon hängt ab, ob die Familie einen finanziellen Ausgleich für enteignete Immobilien erhalten darf. Darüber liegen das Land Brandenburg und die Hohenzollern im Rechtsstreit. Das Land hält die Familie für nicht ausgleichsberechtigt. Es geht um 1,2 Millionen Euro.

Von Ulrich Wangemann