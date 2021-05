Potsdam

In der Stadt Potsdam soll als Ausgleich für die geplante Schließung des Arbeitsgerichts künftig sogenannte Gerichtstage abgehalten werden können. Das sieht ein Kompromiss der rot-schwarz-grünen Koalition zur geplanten Reform der Arbeitsgerichte in Brandenburg vor. Bisher waren solche Gerichtstage, bei denen Richter mit ihren Akten für Verhandlungen und Gütetermine anreisen, in der Landeshauptstadt nicht vorgesehen.

Neu ist auch, dass es Gerichtstage in Senftenberg geben soll, wo die dortige Cottbuser Außenstelle geschlossen wird. Die Gerichtstage in Potsdam und Senftenberg sollen im Gesetz verankert werden.

An der Schließung des Arbeitsgerichts in Eberswalde wird festgehalten, dort soll es aber entgegen den bisherigen Plänen von Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU) künftig eine Außenstelle des Gerichts geben.

Gegen die Schließungspläne gibt es landesweit Proteste, vor allem von Gewerkschaften und der oppositionellen Linken im Landtag.

Künftig nur noch vier Gerichte im Land

Wegen sinkender Fallzahlen soll es künftig nur noch vier Arbeitsgerichte in Brandenburg geben: in Brandenburg/Havel, Cottbus, Frankfurt (Oder) und Neuruppin. Die Arbeitsgerichte in Potsdam und Eberswalde sollen geschlossen werden, ebenso wie die Cottbuser Außenstelle in Senftenberg.

Um den Verlust in der Fläche auszugleichen, finden Gerichtstate in Perleberg, Eberswalde, Luckenwalde, Potsdam und Senftenberg statt.

Umgesetzt werden soll die Reform zum 1. Januar 2023.

Von Igor Göldner