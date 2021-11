Regeln ohne Kontrollen: Eine Luftnummer

Potsdam

Die Inzidenzen in Brandenburg steigen und steigen. Bei der Pandemiebekämpfung helfen sollen nun strengere Regelungen. So gilt ab diesem Montag in Gaststätten und Kultureinrichtungen die 2G-Regelung, nach der nur rein darf, wer geimpft ist oder genesen. Grundsätzlich ist solch eine Regelung zu begrüßen, kann so das Risiko einer Ansteckung immerhin gesenkt, wenn auch nicht vermieden werden.

Es scheitert an der Umsetzung

Doch Regeln müssen auch kontrolliert werden, sonst werden sie zur Luftnummer und derjenige, der sie aufstellt, verliert an Glaubwürdigkeit. In Brandenburg sollen die Landkreise und Kommunen die Einhaltungen der Regelungen sicherstellen. Ebenso in der Verantwortung sind die Gastronomen und Betreiber. Doch das Problem ist die Umsetzung. Denn den Ordnungsämtern und vor allen den Gesundheitsämtern fehlt es an Personal. Kontrolliert wird also nur sporadisch. Und auch die Gastronomen haben nur bedingte Handhabe.

Jeder ist in der Verantwortung

Denn ob jemand ein gefälschtes Zertifikat zeigt oder nicht, kann und muss eine ausgebildete Servicekraft eher nicht erkennen. Das bedeutet in der Konsequenz, dass die Brandenburgerinnen und Brandenburger selbst Verantwortung übernehmen müssen. Angesichts der dramatischen Zahlen ist zu hoffen, dass jeder und jede diese Aufgabe ernst nimmt.

Von Gesa Steeger