Am Mittwoch ist das Regierungsterminal des Hauptstadtflughafens BER in Betrieb genommen worden. Ab sofort werden dort alle Flüge des Bundespräsidenten, der Kanzlerin und ihrer Minister mit der Flugbereitschaft der Bundeswehr abgefertigt.

Regierungsterminal am BER ist in Betrieb

Hauptstadtflughafen - Regierungsterminal am BER ist in Betrieb

Hauptstadtflughafen - Regierungsterminal am BER ist in Betrieb