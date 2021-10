Potsdam

Kommt mein Fleisch von einer glücklichen Kuh? Und woher kommen die Äpfel in meinem Saft? Die Nachfrage nach regionalen Produkten steigt seit Jahren. Laut einer Umfrage des Forsa-Instituts achten zwei Drittel der Verbraucher beim Einkauf immer oder meist auf die Herkunft der Lebensmittel. 

Mit welchen Problemen und Herausforderungen regionale Produzenten aus Brandenburg zu kämpfen haben. Wo sie sich mehr politische Unterstützung wünschen würden und welche Verantwortung Konsumenten für die Regionalbewegung haben, das hat die MAZ bei vier Unternehmern aus der Region in Erfahrung gebracht.

„Kleinere Molkereien konnten den Kampf nicht gewinnen“

Gunnar Hemme kommt ursprünglich aus Niedersachsen und betreibt eine Molkerei in Angermünde. Quelle: MICHAELWENDT.NET

Gunnar Hemme (51) betreibt seit fast 23 Jahren die Molkerei Hemme Milch in Angermünde (Uckermark). Vom Futteranbau bis zur Produktion von Milchprodukten und der Vermarktung macht der Betrieb alles in Eigenregie.

„Früher war es vollkommen normal, dass es in jeder Kleinstadt eine Molkerei gab. Die Bauern aus der Umgebung haben ihre Milch dorthin geliefert, dort wurde verarbeitet und die Produkte auch wieder in der Region abgesetzt. Dann hat sich die Landwirtschaft verändert. Der Lebensmitteleinzelhandel wurde größer, die Lebensmittelverarbeitung konzentrierte sich auf wenige große Hersteller und kleine Molkereien konnten diesen Kampf nicht gewinnen. Die Konsequenz ist, dass es in Brandenburg nur noch eine Handvoll Molkereien gibt.

Ein Wandel setzte dann vor zehn bis fünfzehn Jahren ein, als Konsumenten anfingen, Fragen zu stellen: Woher kommt die Milch und welche Menschen stehen dahinter? Das ist eigentlich der Beginn der Regionalbewegung. Diese Nachfrage hat kleinere Betriebe dann wieder für den Handel interessant gemacht. Weil dieser gemerkt hat, mit Regionalität kann man punkten und Geld verdienen, dafür gibt es eine Nachfrage.

Bei unserem Betrieb kann man komplett nachvollziehen, wie unsere Produkte entstehen. Vom Futter bis zum Kuhstall und in der Verarbeitung ist alles transparent. Wir sind ein handwerklicher Betrieb, bei uns werden keine industriellen Produkte hergestellt. Bei uns arbeiten Menschen, keine Maschinen.

Das hat natürlich auch seinen Preis. Da würde ich mir wünschen, dass Kunden sich informieren und fragen: Woher kommt mein Produkt? Da braucht es auch die Bereitschaft, vielleicht ein paar Cent mehr auszugeben als gewöhnlich. Politik kann da nur Rahmenbedingungen setzen, aber wenn wir die Konsumenten auf unserer Seite haben, dann haben wir schon viel gewonnen.“

„Dumpingpreise gehen zulasten von Landwirten“

Olaf Mahr hat eine Ausbildung zum Fleischsommelier absolviert. Quelle: Marcus Ziemke

Olaf Mahr (55) ist Geschäftsführer von „Meat Bringer“ und verkauft regionales Fleisch. Das Unternehmen existiert seit 2018 und betreibt einen Laden in Wildau (Dahme-Spreewald) und einen Online-Shop.

„Regionalität ist unsere oberste Maxime. Wir haben zwölf Rinderbauern aus der Region unter Vertrag. Das ist alles Weidehaltung. Unser Wild kommt von 15 Jägern aus der Umgebung, das Lammfleisch liefern zwei Schäfer aus Teltow-Fläming. In Brandenburg gibt es viele tolle Landwirte. Um denen eine Perspektive zu bieten, haben wir uns dafür entschieden, nur Tiere aus der Region zu verarbeiten und zu vermarkten. Wir geben die Haltungsbedingungen vor und zahlen unseren Partnern gute Preise für ein gutes Auskommen. Unsere Preise sind daher auch nicht vergleichbar mit Discounterpreisen. Bei uns kostet ein Schweinebraten um die 15 Euro pro Kilo. Aber Dumpingpreise für Fleisch gehen am Ende zulasten von Landwirten, Tierwohl und Qualität. Die Konsumenten sind es gewöhnt, dass Fleisch immer billig ist. Früher hat man nur einmal in der Woche Fleisch gegessen, da müssen wir wieder hin. Da muss ein Umdenken stattfinden.

Landwirtschaft in Brandenburg: Zahlen und Fakten Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe in Brandenburg ist von 2010 bis 2020 um 166 auf 5.400 gesunken. In Brandenburg sind rund 370 Betriebe im Regional-Verband Pro-Agro vernetzt. Der Verband setzt sich unter anderem für eine bessere Vermarktung von regionalen Produkten. Auch der Ausbau von nachhaltigen Lieferketten steht im Fokus. Jährlich erwirtschaften die Verbandsmitglieder einen Umsatz von rund 2 Milliarden Euro. Tendenz steigend. Mit einem Umsatz von rund 32,2 Milliarden Euro im Jahr 2019 stellten regionale Produkte das umsatzstärkste Segment im Lebensmittelbereich dar. Das entspricht einem Umsatzanteil von etwa 17,9 Prozent auf dem deutschen Markt. Noch bis Freitag findet auf dem Landgut Stober (Havelland) das Bundestreffen der Regionalbewegung statt. Mehr als 200 Teilnehmer aus ganz Deutschland tauschen sich über regionale Produktion und Vermarktung aus.

Die Nachfrage an regionalen und nachhaltigen Fleischprodukten steigt auf jeden Fall. Aber wir verkaufen nur an Endkunden aus der Region. Bei uns kommt nichts weg, wir verarbeiten das komplette Tier. Das wäre nicht mehr möglich, wenn wir auch an die Gastronomie oder den Einzelhandel liefern würden.

Regionalvermarktung ist in vielen Fällen eine Mogelpackung. Da wird gesagt: Wir produzieren lokal, aber dann werden die Tiere doch auf Großschlachthöfe gebracht. Das liegt aber auch an fehlenden Strukturen in Brandenburg. Es gibt einfach zu wenig Schlachthöfe und viele setzen eher auf Masse als Qualität. Das ist ein großes Problem. Für Landwirte heißt das im schlimmsten Fall, sie müssen ihre Tiere in die Nähe von Hamburg transportieren und dort schlachten lassen. Aber das ist nicht mehr nachhaltig.“

„Wir brauchen mehr Transparenz“

Achim Fießinger beschäftigt fünf Mitarbeiter und vier Saisonkräfte. Quelle: privat

Achim Fießinger (34)führt in Beetzseeheide (Potsdam-Mittelmark) die Mosterei Ketzür. Das Obst bezieht Fießinger von Landwirten aus der Umgebung. Seine Produkte stehen in den Regalen einer regionalen Supermarktkette, aber finden sich auch in Bio-Läden und auf den Speisekarten einiger Restaurants.

„Wir beziehen unsere Rohstoffe ausschließlich aus dem Havelland, Westbrandenburg und ein bisschen aus dem Flämischen. Unsere Partner profitieren von der Zusammenarbeit, weil die Produkte in der Region bleiben und sie sich um die Logistik keine Gedanken machen müssen. Wir nehmen jährlich etwa die gleichen Mengen ab, das schafft natürlich Sicherheit. Auf Wunsch werben wir auch mit Namen der Landwirte, die uns beliefern. Ohne lokale Zulieferer würden wir gar nicht existieren.

Unsere Produkte vertreiben wir nur an Geschäftskunden. Das funktioniert sehr gut. Die Frage ist nur, ob die immer bereit sind, entsprechend hohe Preise zu zahlen. Daran hapert es häufig. Grade kleine Erzeuger können nicht mit der großen Industrie konkurrieren. Aber viele Einzelhändler trauen ihren Kunden nicht zu, einen Euro mehr zu zahlen. Obwohl die Bereitschaft der Kunden eigentlich groß ist. Eine Vertriebsstruktur aufzubauen ist sehr viel Arbeit und sehr zeitaufwendig. Staatliche Förderprogramme könnten da helfen. Es gibt ein paar, aber die sind oft für diesen Zweck nicht geeignet. Förderungen müssten mehr aus Praxissicht geschrieben werden, das würde schon helfen.

Viele Betriebe werben mit der Region Brandenburg, aber nutzen Rohstoffe aus Italien. Wir brauchen nicht unbedingt mehr Siegel, um das Problem zu lösen, wir brauchen mehr Transparenz. Ich würde mich wünschen, dass auf allen Produkten die Herkunft der Rohstoffe angegeben werden müsste. Dann könnten die Verbraucher bessere Kaufentscheidungen treffen und einige Betriebe würden vielleicht umdenken und mehr auf regionale Produkte setzen. Das würde die Regionalbewegung auf jeden Fall weiter voranbringen.“

„Der regionale Wirtschaftskreislauf ist für mich total wichtig“

Tobias Exner Quelle: Fabian Vallone

Tobias Exner (46) ist Bäckermeister in zweiter Generation und betreibt insgesamt 38 Filialen in Brandenburg und Berlin. Die erste Bäckerei eröffneten die Exners in Beelitz (Potsdam-Mittelmark).

„Die Idee des regionalen Wirtschaftskreislaufes ist für mich total wichtig. Wir vertreiben unsere Produkte im Umkreis von 10 bis 50 Kilometern. Das verstehen wir unter regional. Ein Bauer aus Beelitz liefert uns Kürbiskerne. 95 Prozent der Kürbiskerne, die in Deutschland verarbeitet werden, kommen aus China. Da drängt sich die Frage auf, wie sinnvoll das ist, Produkte zu importieren, die wir selber anbauen können und die unseren Landwirten ein gutes Einkommen bescheren. Dafür bezahle ich zwar fast den dreifachen Preis, aber das halte ich für umweltfreundlicher. Die Qualität ist natürlich viel besser. Ich finde es wichtig, dass wir Landwirte haben, die gut wirtschaften können, ihre Mitarbeiter anständig bezahlen und ihre Steuern hier abführen.

Die Nachfrage ist sehr groß, der Trend geht auf jeden Fall zum nachhaltigen Produkt. Das hat natürlich seinen Preis. Unsere Kunden zahlen für das Kürbiskernbrötchen 5 bis 10 Cent mehr. Generell sind die Lebensmittelpreise in Deutschland sehr günstig. Da sollten wir uns die Frage stellen, warum das so ist. Das geht auch zulasten der Qualität. Industriell hergestellte Lebensmittel sind zwar günstig, aber unter Umständen vollgepumpt mit Konservierungsstoffen.“

Von Gesa Steeger