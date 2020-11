Eberswalde

In Brandenburg sehen die Dörfer anders aus als in Niedersachsen oder Bayern. Sogar zwischen einzelnen Regionen innerhalb eines Bundeslandes gibt es teilweise erkennbare Unterschiede hinsichtlich der Bauweise. Im Rahmen eines bundesweiten Modellprojekts wurde nun für das Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin in den Landkreisen Uckermark und Barnim ein Leitfaden zum regionaltypischen Bauen und Sanieren entwickelt. Damit soll ein Beitrag zum Erhalt der ländlichen Baukultur geleistet werden.

Identität der Landschaft erhalten

Während im Wohnungsneubau bundesweit im wesentlichen mit einheitlichen Bautypen gearbeitet wird, gibt es im Altbestand teilweise markante regionale Unterschiede, sagt Jürgen Peters, der an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE) den Lehrstuhl für Landschaftsplanung und Regionalentwicklung innehat, an dem der Leitfaden erarbeitet wurde. „Wird das nicht beachtet, kann die Identität einer Landschaft ein Stück weit verloren gehen“, sagt der 61-Jährige.

Touristen mögen Dörfer mit Charakter

Er sieht vor allem drei Punkte, durch die ein Interesse am Erhalt regionaltypischer Bauweisen besteht. Zum einen sind Touristen daran interessiert, die Besonderheiten der von ihnen besuchten Landschaften zu erfahren. Eine Befragung von Besuchern des Biosphärenreservats Schorfheide-Chorin ergab, dass 90 Prozent der Gäste ein attraktives Ortsbild für wichtig bis sehr wichtig halten. Mehr als der Hälfte der Befragten sind regionaltypische Gestaltungsmerkmale an der Gebäuden der Region aufgefallen. Zum zweiten sieht Jürgen Peters eine Hinwendung zu nachhaltigen Bauweisen. Zement verschlingt in seiner Herstellung viel Energie, Sand wird knapp. „Da hat die Sanierung von Bestandsgebäuden Vorrang vor dem Neubau auf der grünen Wiese“, erklärt Peters. Und schließlich sei es auch für Einheimische wichtig, Kulturgeschichte sichtbar zu machen und die heimische Baukultur als Qualitätsmerkmal zu erleben.

Brandenburgs Dörfer regional unterschiedlich

In Brandenburg dominieren Straßen- und Angerdörfer, die kompakt und übersichtlich wirken und der Landschaft ein anderes Gepräge geben als die im Nordwesten Deutschlands vorherrschenden Haufen- und Streusiedlungen, erklärt der Hochschullehrer. Ein markantes Charakteristikum von Brandenburger Dörfern ist der Vierseithof mit Wohngebäude zur Straße, Stallungen seitlich und Scheune im hinteren Teil. Das Wohngebäude ist als Mittelflurhaus mit zentralem Eingang ausgeführt. In der Uckermark und im Barnim werden oft Feldsteine als Material verwendet, anderswo teilweise Ziegel mit regional unterschiedlicher Färbung. Im Spreewald sind teils Holzhäuser in Blockbauweise verbreitet, in der Prignitz wiederum niederdeutsche Hallenhäuser, ähnlich wie im benachbarten Niedersachsen.

Bewusstsein für Wert der Baukultur wächst

Der für das Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin erstellte Leitfaden ist etwa für diejenigen interessant, die ein Gebäude in der Region erworben haben und umbauen möchten. Er stößt inzwischen auch in anderen Regionen auf Interesse, die ähnliche Handreichungen erstellen möchten, berichtet Jürgen Peters. „Das Bewusstsein für den Wert der dörflichen Baukultur nimmt zu“, stellt er fest. Das sei auch in anderen Regionen Brandenburgs zu bemerken. Als Mitglied der Architektenkammer Brandenburg nimmt Peters etwa an einer Arbeitsgruppe zur ländlichen Baukultur teil, die in den Gemeinden Spaatz und Paulinenaue im Havelland einen Bürgerdialog zur Ortsentwicklung initiiert.

Von Ulrich Nettelstroth