Landesregierung vertraut nicht auf Elektroautos im Flächenland

Alternative Antriebe fördern: ja. Sie selbst nutzen: nein. Die Brandenburger Landesregierung setzt bei der Mobilität von Ministerpräsident und Ministerriege auf eher konventionelle Vehikel. Im Fuhrpark des Kenia-Kabinetts findet sich derzeit kein Elektroauto. Und das hat Gründe: Der Brandenburger Liegenschaftsbetrieb (BLB) hat in einem „Pilotprojekt“ herausgefunden, dass Elektroautos wegen ihrer meist noch überschaubaren Reichweite für Vielfahrer in einem Flächenland eher ungeeignet sind.

Das geht aus einer Antwort des für die Leasingverträge zuständigen Finanzministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der AfD-Fraktion hervor. Die Auswertung des Projekts kam zu dem Schluss, „in einem Flächenland wie Brandenburg würde der Einsatz von reinen Elektroautos nach dem derzeitigen Stand der Technik nur im innerstädtischen Bereich möglich sein“, zumindest wenn es um die anspruchsvollen Mobilitätsbedürfnisse von Regierenden geht. Wenn nicht gerade Corona-Lockdown herrscht, müssen Regierungschef und Minister an einem Tag oft mehrere Termine in unterschiedlichen Landesteilen absolvieren. Da kommen schnell Hunderte Kilometer zusammen, und wie allgemein bekannt ist, stehen Elektroladesäulen in Brandenburg nicht gerade an jeder Ecke. Auch nicht an jeder zweiten.

Die meisten fahren Diesel

Passt das zu einem Land, das Europa-Produktionssitz des US-Autobauers Tesla werden will, wo in Grünheide schon im kommenden Jahr mehrere Tausend Elektrowagen vom Band laufen sollen? Ja, meint das Ministerium. Der Fuhrpark orientiere sich an ökonomischen, ökologischen, aber auch sicherheitstechnischen Anforderungen. Vorrangiges Ziel sei es, verbrauchsarme Modelle oder solche mit alternativen Kraftstoffen zu nutzen. Überwiegend mit Dieseln sind die Kabinettsmitglieder unterwegs, wie etwa Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) mit einem Mercedes S 350d oder Umweltminister Axel Vogel (Grüne) mit einem 7er-BMW.

Auch drei Hybride gibt es, die von Staatskanzleichefin Kathrin Schneider ( SPD), Verkehrsminister Guido Beermann ( CDU) und Kulturministerin Manja Schüle ( SPD) genutzt werden. Warum aber fährt der Umweltminister nicht hybrid? Weil es laufende Leasingverträge gibt. Die im vergangenen Herbst neu ins Amt gewählten Minister, darunter der Grüne Axel Vogel, übernahmen die Wagen ihrer Vorgänger. Sie werden sie nutzen, bis die Leasing-Verträge enden und dann über neue Dienstwagen entscheiden.

Von Torsten Gellner