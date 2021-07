Potsdam

Der Urlaub auf der immergrünen Atlantik-Insel Madeira war schön. Doch kaum wieder in Deutschland gelandet, ist die ganze Erholung für Joachim Reimers* dahin. Grund ist das Reiseregelchaos, das der Bund mit seiner Einstufung Portugals ausgelöst hat. Reimers muss für 14 Tage in Quarantäne. Und das, obwohl er negativ getestet, seit Anfang Juni zweifach mit Biontech geimpft ist und die Quarantäne-Regeln seit Mittwoch für Portugal wieder gelockert sind.

Der Urlaub stand schon vor dem Abflug unter keinem guten Stern. „Wir sind am Samstag, den 26. Juni geflogen. Zwölf Stunden vor Abflug erfuhren wir, dass ganz Portugal als Virusvariantengebiet eingestuft werden soll. Wir konnten nicht mehr stornieren und sind trotzdem geflogen“, berichtet Reimers gegenüber der MAZ.

Madeiras Inzidenz lag bei 16

Schon diese pauschale Einstufung Portugals als Virusvariantengebiet konnte Reimers nicht nachvollziehen. „Madeira ist eine Insel im Atlantik, mit einer niedrigen Inzidenz“, sagt er. Zur Ankunft lag die Inzidenz bei 16 Fällen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, in Lissabon dagegen bei 209.

Am 29. Juni trat die Virusvarianten-Einstufung für Portugal in Kraft. Reimers und seine drei Begleiter stellten sich darauf ein, nach der Rückkehr in Quarantäne zu müssen. Am Samstag, am 3. Juli, flog die Reisegruppe wieder zurück.

PCR-Test vor dem Rückflug

Auf Madeira selbst sei alles super organisiert gewesen. Vor dem Rückflug gab es einen kostenlosen PCR-Test. Außerdem registrierte sich die Gruppe vorschriftsmäßig über das Portal einreiseanmeldung.de. Dort müssen Auslandsurlauber angeben, in welchem Land sie gerade weilen und erhalten dann die Information, ob sie sich noch in einem Hochinzidenz oder schon in einem Virusvariantengebiet befinden, beziehungsweise ob es schon wieder eine Rückstufung durch das Robert-Koch-Institut und Bundeskanzleramt gibt. „Diese Registrierung war Pflicht. Ohne sie währen wir gar nicht ins Flugzeug gelassen worden“, erklärt Reimers.

Der MAZ-Freizeit-Newsletter für Brandenburg Raus aufs Land: Jetzt kostenlos für unseren Newsletter anmelden und sich dann jeden Donnerstag nach Brandenburg entführen lassen! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Über diese Registrierung erfuhr das Gesundheitsamt von Teltow-Fläming von den Reiserückkehrern und setzte das Quarantäneverfahren in Gang. Per Post beschied das Amt, dass Reimers bis zum 16. Juli in Quarantäne muss. Als der Brief bei im Briefkasten lag, hatte das RKI schon wieder eine neue Entscheidung getroffen: Die Einreisebeschränkungen für Portugal werden zu Mittwoch wieder aufgehoben werden. So wie Großbritannien, Nordirland, Russland, Indien und Nepal wurde Portugal vom Virusvariantengebiet zum Hochinzidenzgebiet zurückgestuft.

Besser vier Tage länger geblieben

Reimers freute sich. Denn für vollständig Geimpfte wie ihn würde die Quarantänepflicht entfallen.

Aber er lag falsch. Auf Nachfrage blieb das Gesundheitsamt hart, die 14 Tage Quarantäne müssten eingehalten werden. „Man erklärte uns, dass dies seine Richtigkeit habe und die Aufhebung der Quarantäne nur für Personen gelte, die ab Mittwoch zurückkehren“, sagt er. „Wir hätten also besser vier Tage länger bleiben sollen, sagte die Dame am Telefon.“

So absurd es scheint: das Gesundheitsamt hat keinen Fehler gemacht. Das Brandenburger Gesundheitsministerium verweist auf Anfrage auf die aktuelle Corona-Einreise-Verordnung des Bundes. Dort ist in Paragraf 4 die sogenannte Absonderungspflicht geregelt. Entscheidend dafür, welche Quarantäne-Auflagen bestehen, ist demnach, ob ein Land zum Zeitpunkt der Einreise in eben jenes Land als Virusvariantengebiet galt.

Keine „vorzeitige Beendigung der Absonderung“

„Eine vorzeitige Beendigung der Absonderung, wie es für Einreisende aus Hochinzidenzgebieten möglich ist, ist nicht vorgesehen“, heißt es. Die Regelung gelte unabhängig davon, ob die einreisenden Personen vollständig geimpft sind.

Reimers versteht das alles nicht. Er hält die Entscheidung für Unverhältnismäßig. Schließlich sei in Deutschland inzwischen jede zweite Corona-Infektion auf die Delta-Variante zurückzuführen. In Madeira war es am Mittwoch jede fünfte. Einen Trost hat der Luckenwalder: Er kann während der Quarantäne im Homeoffice arbeiten.

* Name von der Redaktion geändert

Von Torsten Gellner