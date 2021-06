Potsdam

Mit dem Beginn der Sommerferien an diesem Donnerstag machen sich Tausende Familien aus Brandenburg und Berlin auf in den Urlaub. Dabei könnte es bereits am Mittwochnachmittag merklich voller werden auf den Ausfallstraßen und Autobahnen, wie der Automobilclub ADAC warnt.

Mit einer zweiten Reisewelle müsse ab dem frühen Freitagnachmittag gerechnet werden. Der ADAC rät, an diesen Tagen entweder in den frühen Morgenstunden oder erst abends nach 19 Uhr loszufahren. Auch der Samstagnachmittag eigne sich gut, um die Sommerreise etwas stressfreier anzutreten, wie Jana Wierik, Sprecherin des ADAC Berlin-Brandenburg erklärte.

„Gerade am Samstagsvormittag brechen viele Menschen zeitgleich in den Urlaub auf, weil es in klassischer Anreise- und Wechseltag in den Unterkünften ist“, so Wierik. „Und wer Freitagnachmittag losfährt, der gerät mitten in den Pendler- und Berufsverkehr.“

„Viele Autofahrten werden im Stau enden“

Die Verkehrsfachleute des ADAC erwarteten ein ähnlich hohes Verkehrsaufkommen wie im Vorjahr. Urlaub in Deutschland liegt corona-bedingt im Trend, Fernreisen sind teilweise noch nicht möglich. Hinzu kommen gerade an den Wochenenden die vielen Tagesausflügler oder Spontan-Urlauber, die es zum Beispiel aus Berlin an die märkischen Badeseen, in die kühlen Wälder oder auf die Hofläden zieht. „Aber auch wenn viele Leute Urlaub im eigenen Land machen und weniger in den Flieger steigen, erwarten wir in der Region keine Megastaus“, sagte Jana Wierik.

Obwohl sich die Schulferien über sechs Wochen erstrecken, werde es in der Regel gerade zum Ferienbeginn immer besonders voll, erklärte sie. „Viele Autofahrten werden im Stau enden“, sagte Wierik. „Denn es geht ja nicht nur ein Bundesland in die Ferien. Im Norden Deutschlands beginnen neben Brandenburg und Berlin auch in Hamburg die großen Ferien“, erklärte die ADAC-Sprecherin. In Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein sind die Ferien am Montag losgegangen. Nicht vergessen dürfe man außerdem die Autourlauber aus anderen Ländern, die derzeit in Richtung Meer oder Süden unterwegs seien.

Auf diesen Straßen wird es voll

Die am stärksten belasteten Strecken dürften auch in diesem Jahr die Pisten Richtung Nord- und Ostsee, also A11, A19/A24, sein, und jene, die nach Süden etwa in die sächsische Schweiz oder Richtung Bayern führen (A9 und A13).

Mehr Zeit sollten Autofahrer auch auf dem gesamten Berliner Ring einplanen, da auf der A10 mehrere Baustellen den Reiseverkehr beeinträchtigen; darunter im Nordwesten der Ausbau der „Havellandautobahn“ zwischen Autobahndreieck Pankow und Neuruppin (A24).

Auch auf dem südlichen Berliner Ring zwischen Michendorf und Rangsdorf gibt es Einschränkungen durch Bauarbeiten.

Stau auf der A13

Zwischen Dreieck Spreeau und Anschlussstelle Königs Wusterhausen kann es sich in Fahrtrichtung Schönefelder Kreuz stauen. Hier werden laut Autobahnegesellschaft in den nächsten vier Wochen Deckschichten erneuert.

Richtung Süden staut es sich auf der A13 zwischen Bestensee und Baruth/Mark schon ohne erhöhten Reiseverkehr, weil es hier mehrere Baustellen gibt. Stop and go ist auch auf sächsischer Seite angebracht, weil zwischen Thiendorf und Radeburg gearbeitet wird.

Zwischen Cottbus-Süd und Eichower Fließ steht auf der A15 wegen Bauarbeiten jeweils nur ein Fahrstreifen in beide Richtungen zur Verfügung. Auch hier müssen Autofahrer entsprechend mehr Zeit einplanen.

Polizei will verstärkt kontrollieren

Die Brandenburger Polizei kündigte für die kommenden Tage verstärkte Kontrollen an. „Wir rechnen auch in diesem Sommer mit einem sehr starken Ferienreiseverkehr. Die Baustellensituation und das erhöhte Verkehrsaufkommen werden zu Verkehrsbeeinträchtigen führen“, sagte Ute Döpke, Erste Polizeihauptkommissarin Leiterin des Bereichs Verkehrsangelegenheiten im Polizeipräsidium. Dabei habe man vor allem die richtige Sicherung des Gepäcks, von Fahrrädern und Sportgeräten, aber auch „vierbeiniger Familienmitglieder“ im Blick.

Die Polizei rät Autofahrern, vor Antritt der Reise sich über größere Baustellen auf ihrer Route zu informieren, um entsprechend mehr Zeit einzuplanen. Warndreieck, Warnwesten und Verbandskasten sollen dabei griffbereit im Fahrzeug lagern – also nicht vergraben unter dem gesamten Reisegepäck.

Von Torsten Gellner